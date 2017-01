CAMEROUN :: Langue et culture chinoises : L’institut Confucius célèbre 10 ans d’une fructueuse coopération :: CAMEROON Les festivités y afférentes, débutent jeudi, avec le festival chinois, prélude au Nouvel An de l’empire du Milieu fixé au 27 janvier 2017. L’annonce a été faite hier à Yaoundé par le directeur de l’institut Confucius, Yu Guoyang lors de la conférence de presse annuelle.

#LinstitutConfucius Crée en 2007, l’institut Confucius du Cameroun, est l’un des plus importants que compte la Chine à travers le monde. Enseigné à l’Ecole normale supérieure (Ens) de Maroua, à Yaoundé (iai) et à Douala, l’institut, a affirmé Yu Guoyang, compte à ce jour près de 15 000 apprenants de langue chinoise. Depuis 2009, l’Ens de Maroua, forme des enseignants en Mandarin. Et cet exploit, Yu Guoyang qui a indiqué qu’il quitterait le pays le mois prochain après un règne de quatre ans comme directeur de l’institut Confucius du Cameroun, impute cette réussite à plusieurs partenaires.

Pour lui, le Cameroun fait de grands bonds dans la langue chinoise. En 2015, dit-il, un ressortissant de ce pays, a été consacré meilleur en Mandarin en Afrique, et l’un des meilleurs dans le monde. Selon Yu Guoyang, grâce à l’institut Confucius, plus de 50 bourses sont chaque année accordées aux étudiants camerounais, pour la Chine. Toute chose qui explique que des 44 enseignants que compte l’institut au Cameroun, trois sont des nationaux.

En termes de perspectives, Yu Guoyang a déclaré que l’inauguration au 1er semestre 2017 de l’immeuble-siège de l’institut Confucius à l’université de Yaoundé II – Soa qui en assure la tutelle académique, permettra aux étudiants de cette université, de suivre les cours de langue chinoise, et de contourner ainsi l’obstacle de la distance qui dissuade plusieurs à pouvoir se rendre à l’Institut des relations internationales du Cameroun (Iric), seul endroit à Yaoundé où sont dispensés les cours au niveau de l’enseignement supérieur. Est aussi prévu, le séjour d’un mois en Chine, d’une vingtaine d’enseignants camerounais de Mandarin, aux fins de renforcement de leurs capacités.

En termes d’innovation, avons-nous appris, le Chinese bridge (concours national de langue chinoise) qui jusqu’ici n’a concerné que des étudiants, lequel a lieu en mai prochain, sera suivi de l’édition du Chinese bridge de l’enseignement secondaire au mois de juillet. Le projet de l’université de Yaoundé II d’adopter la langue chinoise comme matière optionnelle.

Faut-il le rappeler, le Mandarin, outre l’enseignement supérieur, est aussi enseigné dans certains lycées, collèges et écoles primaires .Pour ce qui est enfin de la semaine des festivités ressortissant au 10ème anniversaire de l’institut Confucius au Cameroun, l’on annonce le Chinese Movies, une série de projections cinématographique de l’empire du Milieu.

Yuo Guoyang le directeur de l’institut Confucius qui a presque fait ses adieux aux Hommes de média, a remercié ces derniers pour leur implication au décollage rapide de l’institut. Rendez-vous donc dès le 26 janvier 2017 à l’Institut des relations internationales du Cameroun (Yaoundé – Carrefour Obili), pour une semaine d’activités de l’institut Confucius du Cameroun. Une fenêtre idéale pour connaitre la Chine et les Chinois.