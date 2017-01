CAMEROUN :: Crise anglophone : Une conférence de presse pour Paul Ayah Abine aurait lieu en ce moment dans un hôtel de Yaoundé :: CAMEROON A en croire des indiscrétions captées par Camer.be, des Hommes de main de l’avocat général de la Cour suprême, et président du Southern Cameroons national Council (Scnc), arrêté le week-end dernier pour dit-on des velléités sécessionnistes, n’auraient convié que 04 médias anglophones à la conférence de presse suscitée.

#PaulAyahAbine Le problème anglophone au Cameroun, contrairement aux théories minimalistes, des parades médiatiques, intéressées ou complaisantes des uns et des autres, est bien plus complexe qu’il n’est présenté dans sa forme officielle. Du pus abondant couve plutôt sous une plaie couverte seulement de sparadrap. Selon nos informations, des Hommes de confiance de Paul Ayah Abine, donneraient en ce moment une conférence de presse à Yaoundé sur la situation de leur leader à propos duquel trop peu d’informations filtrent depuis son interpellation musclée samedi dernier par six hommes armés du secrétariat d’Etat à la Défense chargé de la gendarmerie (Sed).

L’on apprend par ailleurs qu’à cette conférence de presse qui se tiendrait dans un hôtel de la capitale, seuls les médias anglophones, quatre au total, y auraient été conviés.

Selon le journal La Météo dans sa livraison du lundi 23 janvier 2017, le dernier message de l’administrateur du mur Facebook de Paul Ayah Abine, indiquait que « l’homme avait été pris de force en sa résidence par six hommes du Sed (qui) n’avaient pas de mandat d’arrêt ». Et le bihebdomadaire de Dieudonné Mveng de renchérir qu’ « il (Paul Ayah Abine, Ndlr) a demandé à son administrateur de vous dire que la lutte continue ».