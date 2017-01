Cameroun,Consommation d’alcool à Ngaoundere: les étudiants s’en donnent à coeur joie :: CAMEROON Les débits de boisson ne cessent de proliférer autour et même à l’intérieur des campus. Ngaoundéré ne déroge pas à cette règle.

#MauvaiseHaleineQuils A Dang comme à Soa, à Bonamoussadi comme à Ndogbong, ce spectacle désolant est presque le même. Difficile alors de circuler sur certains axes en début de soirée et surtout en début de mois sans remarquer l’ambiance qui règne dans ces lieux. Question de détente et de distraction certes, mais aussi et surtout de snobisme.

Certains débits de boisson disposent d’ailleurs des glaciers qui sont aussi des points de rassemblement des étudiants pour se rafraîchir, mais aussi et surtout pour s’amuser et nouer des relations. Ici aussi, le taux de vente est considérable. Considérable, c’est aussi la mention donnée par un gérant de bar laitier où le ‘’kindirmou’’, le ‘’dakkéré’’ et le ‘’biradam’’ sont les boissons les plus consommées.

Dans les gargotes, les boissons gazeuses et alcooliques sont les plus demandées. Sur les raisons du choix de tels endroits pour le rafraîchissement, les adeptes de Bacchus ne vous le diront pas. En attendant, les gérants se frottent plutôt les doigts, eux qui avouent avoir de nettes améliorations dans leurs recettes depuis le début de la nouvelle année académique.

A côté de ces boissons sus citées, une autre variété de boissons dites vins traditionnels sont très sollicités pour leur coûts réduits.

Avec une pièce de 100f, ils sont servis et le bol ou la calebasse est plus ou moins rempli pour être satisfait. Des ‘’tchapalos’’ comme ils les appellent sont très fréquentés pendant les weekends. Les étudiants se ruent pour passer du temps et se saouler la gueule à leur guise.

Cet intérêt pour ces lieux ne va pas sans conséquences pour le voisinage et les consommateurs. Les premiers se trouvent soumis au vacarme de ces lieux, à cause de la musique assourdissante qu’ils diffusent à longueur de journée. Ces adeptes de Bacchus vont même parfois jusqu’à pénétrer dans les domiciles voisins des ‘’tchapalodromes’’ et mettent mal à l’aise leurs occupants au regard de la puanteur et de la mauvaise haleine qu’ils dégagent.

Pour couronner le tout, les performances académiques de nos étudiants alcooliques évoluent en dents de scie.

Pire encore, elles sont mauvaises sur toute la ligne. Les mandats de ces derniers prennent aussi un coup car après un tour dans les buvettes et les bars, ils sont dépensés en un clin d’œil et bienvenue les galères des fins de mois et les endettements, corolaires de nombreux soucis