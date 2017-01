Cameroun, Crise anglophone : des leaders d'opinion s'expriment sur la question :: CAMEROON La crise qui sévit dans les régions anglophones du Cameroun ne laisse aucun camerounais indifférent. A douala des leaders d'opinion se sont expriméés sur ce sujet. il s'agit ici de Lucien Tekam,vice-président de la section rdpc wouri3, Imbeng David, opérateur économique et le sénateur Kemayou Claude

''Il m'est un peu difficile de donner une position exacte sur cette crise car malgré le fait que les problèmes posés par les ''anglophones'' soient pour certains des problèmes réels,il est a mon avis inacceptable que des jeunes délinquants aillent dans des écoles pour violenter des enfants qui ne demandent rien d'autre qu'entrer en salle de cours et recevoir des enseignements .

Sur ce, je pense que nos frère anglophones doivent aussi faire preuve de souplesse car lorsqu'on voit les délégations dépêchées sur le terrain des négociations par le chef de l'etat et que les leaders de cette contestation refusent d'écouter,c'est être un peu trop rigide sur ses positions .dans un dialogue qui se veut constructif, tous les camps sont amenés a faire des concessions.

Il est alors très maladroit et malsain de faire du chantage et de la surenchère en sacrifiant la scolarité des enfants innocents. Alors il faudrait tout d'abord et quelques soient leurs revendications, que ceux ci laissent les enfants reprendre les cours et ensuite je pense que l'État prendra des résolutions pour résoudre ceux des problemes qu'ils ont soulevé qui sont à la portée du gouvernement. ce qui est déjà entrain d'être fait.

L'arrêté signe par le Minatd interdisant les activités du scnc et du consortium va permettre a l'État de prendre ses responsabilités et de reprendre sa place à un moment où on assistait à toutes formes de derives sous le prétexte de la revendication plus ou moins fondée''.

Lucien Tekam, vice-président de la section rdpc wouri 3 ''On s'est retrouvé dans un amalgame terrible''

''La situation dans la zone anglophone n'évolue pas trop du fait que ce mouvement soit devenu un fourre tout .

Au départ c'était des problèmes de certains corps de métiers comme les avocats et les enseignants. Alors que ces derniers avaient posé des problèmes clairs et que l'État du Cameroun s'etait engagé dans un processus de résolution de ces problèmes l'un après l'autre, on s'est retrouvé dans un amalgame terrible où on n'arrive plus réellement à cerner les revendications. Au point où des symboles qui définissent le Cameroun tels que son drapeau, sa forme sont entrain d'être vandalisés sans aucune pensée pour les pères fondateurs de cette nation qui ont versé de leur sang pour arriver à ce résultat.

Cet amalgame est arrivé au point où la forme de l'État est devenu l'épicentre du problème ce que moi personnellement je ne trouve pas a l'ordre du jour .

En cette année où le économiquement le Cameroun et les camerounais vont devoir faire des efforts financiers à cause d'une éventuelle récession,il me parrait maladroit de ramener une autre situation d'insécurité qui va demander un déploiement des forces de sécurité alors que la guerre contre la secte islamiste Boko Haram n'est pas terminée et que l'on enregistre encore des incursions des milices des antibalaka dans la région de l'est Cameroun .la violence est donc la dernière des méthodes à utiliser dans ce type de configuration .mais lorsqu'on voit les images qui reviennent de ces régions anglophones, on a l'impression que les revendications présentées au début ne sont que des épouvantails qui cachent d'autres revendications.

L'heure est donc au dialogue tel que le gouvernement l'a engagé et je pense comme le chef de l'État que la forme de l'État n'est discutable car dans ces régions dites anglophones il y'a des camerounais originaires des autres régions qui ont des investissements considérables et pareil qu'à douala ou a Yaoundé il y'a des ''anglophones'' qui sont établis de façon difficilement amovible alors, qu'elle serait leur situation dans ces deux cas d'espèce en cas de sécession ?

En ce qui concerne l'arrêté du Minatd interdisant les activités du scnc et du consortium, je pense que c'est une façon pour le gouvernement de vraiment prendre ses responsabilités car ces associations n'ont jamais vraiment existé de façon légale elles ont juste été opportunistes pour essayer de se donner une existence grace a cette crise.cette interdiction va permettre a l'État d'engager de vraies discussions avec les acteurs de ce mouvement et trouver des solutions justes sans plonger dans la surenchère''

Le sénateur Claude Kemayou ''je fais confiance au gouvernement''

Je suis très embarrasséé lorsqu'on présente ce problème sous la forme de ''problème anglophone'' sur le problème des affectations de certains enseignants en zone anglophone alors que ces derniers ont du mal a s'exprimer en anglais. Je pense que pour résoudre ce problème, il faudrait tout d'abord avoir les statistiques réelles .nous sommes sans ignorer que les syndicats ont l'art de dramatiser les choses et ont pour méthodes par excellence les grèves et les marches pour défendre leurs droits .

Le gouvernement étant ouvert au dialogue ,la solution à cette crise passera sûrement par là puisque après la longue période d'ajustement structurel et l'avènement de la guère contre la secte Boko Haram , il n'est pas opportun d'engager le gouvernement dans un nouveau problème

d'ordre securutaire qui va solliciter des moyens tant humains que financiers .nous savons tous qu'il y'a une dizaine d'année, la ville de douala était parsemée de routes avec des nids de poules. Au jour d'aujourd'hui cela relève désormais de l'histoire. Ceci illustre a suffisance le fait que l'État travaille en permanence pour assurer le bien être de ses citoyens et ceci a une vitesse cette pas satisfaisante pour de nombreux camerounais mais il faut tout de même le noter.

Donc en plus du phénomène Boko Haram, qu'un problème cette fois ci interne vienne secouer le Cameroun avec une telle violence je trouve cela très regrettable que des camerounais puissent arriver a ce niveau quelque soit les raisons.donc alors que le gouvernement ouvre grand les portes au dialogue, des individus qui se disent appartenir a certains syndicats se radicalisent de plus en plus au point d'attenter aux vies de ceux de nos compatriotes qui ne seraient pas d'accord avec eux .

Je trouve donc cela inadmissible qu'on empêche aux enfants innocents d'aller a l'école sous quelque prétexte que ce soit.

Je fais confiance au gouvernement du Cameroun qui a toujours su trouver des solutions adéquates aux problèmes auxquels font face ses populations de la même manière je pense sue dernier travaille actuellement a la recherche des solutions .je pense aussi que le peuple camerounais est mur et intelligent donc ne saurait adhérer a une cause qui ne tient pas tant que ça. Car des problèmes si politiques ils sont ne trouvent pas leurs solutions dans la rue mais plutôt dans les urnes .alors sue les enseignants posent des problèmes d'enseignement et que les avocats posent des problèmes d'avocats ce qui est tout a faut normal et non politiques cet amalgame ne permet pas que les discussions évoluent dans le bon sens cette situation ne peut que traduire une instrumentalisation et manipulation externe.