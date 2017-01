CAMEROUN :: Reporter sans frontières au secours du journaliste d’investigations Nestor Nga Etoga :: CAMEROON Accusé de diffamation par voie de presse par Stéphane Muller, Administrateur Général Adjoint de la société Fabrique Camerounaise de Parquet (FIPCAM) et la société Fabrique Camerounaise de parquet(Fipcam SAU) dont le siège social est basé à Yaoundé,le correspondant au Cameroun du site d’informations Tchadienalwihdainfo.com et lepoint.fr, le journaliste Nestor Nga Etoga à la réputation établie dans les investigations, comparaîtra ce jeudi 26 janvier 2017 devant le Tribunal de Première instance de Douala Ndokoti , statuant en matière correctionnelle(citation directe des particuliers). .

#SociétéFipcam Ce n’est que le 22 décembre 2016, pendant qu’il était en pleine confrontation avec son plaignant à la direction régionale de la police judiciaire du centre à yaoundé pour les mêmes faits, que le correspondant permanent du site d’informationsalwihdainfo.com a été doublement notifié d’une date d’audience pour le 26 janvier 2017 au tribunal de ndokoti à Douala ;,sans qu’une citation directe lui soit servie. Il aurait fallu l’ingénierie juridique de Maitre Hippolyte Meli Tiakouang,l’avocat du journaliste, pour entrer en possession de deux citations directes enrôlées pour l’audience du 27 octobre 2016 reportées au 22 décembre 2016 puis au 26 janvier 2017 .

Depuis plus de deux ans,le journaliste mène une enquête dans les entrailles de la société forestière Fipcam basée à Mfou, à une vingtaine de kilomètres de la capitale politique du Cameroun.

En fait,les employés,ex-employés et les populations riveraines de ladite société se seraient adressées aux ONG locales pour solliciter les enquêtes au sujet des soupçons de blanchiment d’argent à travers plusieurs procédés qui échappent au fisc camerounais et d’autres pratiques illégales qui ont fait leur nid dans cette entreprise forestière basée dans la ville camerounaise de Mfou.

Plus l’exploitation des trouvailles et les entretiens entre Nestor et certaines sources avançaient, plus ses découvertes se faisaient grandes. Tenez : 49 millions de Fcfa d’exploitation illégale de bois par ci,600 millions de francs cfa de coupe illégale de bois par là. Des fausses déclarations d’essence de volume de bois sur des documents sécurisés du Ministère camerounais des forets et de la faune. La tête couronnée de la mafia destructrice instaurée à la Fipcam est bien évidemment Muller Stéphane,administrateur général adjoint en poste,qui subit les foudres des plaintes déclenchées conjointement par un groupe d’anciens employés et natifs de la ville de Mfou regroupés au sein du « Collectif Cameroun D’abord »ont permis qu’il soit interdit de sortir du territoire national,et poursuivi au tribunal de Mfou pour tentative d’assassinat, au tribunal de grande instance du Mfoundi pour faux et usage de faux,corruption et abus d’autorité,au tribunal d’Ekounou pour refus de payer un licenciement abusif,au tribunal administratif de Mendong pour d’autres licenciements abusifs et expropriation foncière de 230.000 m2 d’une valeur de 400 millions de francs cfa.

A en croire Nestor Nga Etoga,près de cinq demandes de recoupements d’informations sont restées sans suite de la part des responsables de la société Fipcam : « Pendant que j’attendais une réaction écrite de la hiérarchie de la Fipcam au sujet des documents de preuves relatives aux pratiques illégales au sein de cette société, dans le cadre de mes investigations , je reçois un second lot de 86 pages de documents de preuves sur les infractions jamais constatées par les ONG,l’observateur indépendant au contrôle et suivi des infractions forestières au Cameroun et d’autres organes de l’Etat.

Ces documents seront accompagnés d’une copie de la lettre datée du 28 février 2016, lettre adressée au Président de la République du Cameroun , par la communauté riveraine autochtone de Nkol-Nguet, faisant état d’un accident de travail mortel au chantier d’exploitation vers Djoum. Immédiatement, je saisie une fois de plus par email, les responsables de la société Fipcam pour recoupements de toutes ces informations. Quelques temps après, je reçois un coup de fil de madame Zongang Judith, demandant d’arrêter toute investigation sur les violations des droits des travailleurs, le meurtre de l’employé Ali, écrasé par une bille de bois dans l’usine Fipcam. Elle me conseille plutôt la réalisation du publi-reportage. Je lui fais part de mon refus de faire un publi-reportage à la suite du meurtre d’un employé et qu’il était plutôt nécessaire que les responsables de Fipcam répondent simplement à mes demandes de recoupements d’informations pour me permettre de boucler mon enquête. Mon refus de coopérer et de réaliser un publie-reportage va provoquer une vive discussion entre Zongang Judith et moi. Dans un ton menaçant, elle me promettra des ennuis judiciaires qui me couteront la vie au cas où je ne lâcherais pas le dossier Fipcam. Une semaine plus tard après notre échange, je decouvre sur le site www.alwihdainfo.com,un article portant mon nom et jamais rédigé par moi et intitulé : « Des individus prêts à en découdre avec la société Fipcam ».Par un communiqué publié le 07 avril 2016,je dénonce le piratage de mon compte du site. Par la suite, plusieurs articles seront publiés avec des pseudonymes sans que nous puissions détecter la provenance.

Au siège de la rédaction du journalwww.alwihdainfo.com à Djamena au Tchad,le groupe Alwihda reconnaît que la société a pris contact avec le Directeur Général du journal en ligne www.alwihdainfo.com pour proposer un arrangement et retirer les articles relatifs à ladite société du site.

L'avocate de la société a tout d'abord proféré des menaces très graves avant de revenir à des meilleurs sentiments. Elle a supplié le journal Alwihda de « convaincreEtoga de coopérer moyennant un arrangement, au risque d'être poursuivi par la société », habituée d'user de ses relations pour faire taire les journalistes.C’est au cours de mes investigations que je vais découvrir une lettre de Monsieur Abessolo Mengoumou Norbert Bienvenu, Agent HSE à la Fipcam(actuellement en détention préventive à la prison de Mfou), lettre datée du 28 septembre 2016 adressée au Président de la commission indépendante contre la corruption et la discrimination, dans laquelle l’intéressé souligne que : « En service au service HSE/relation publique à la FIPCAM depuis le 01 avril 2014,j’ai été approché par ma collègue et collaboratrice Mme Zongang Judith sous ordre de l’administrateur général adjoint de la Fipcam en la personne de Stéphane Muller en début du mois de juillet pour faire des publications musclées de par ma qualité d’employé autochtone sur les réseaux sociaux en faveur de la société Fipcam malgré mon consentement sur le sitewww.alwihdainfo.com conjointement sur ma page facebook et sensibiliser au maximum les employés de la FIPCAM qui ont des Smartphones dans cette initiative, chose qui a été faite ».

Le journaliste sera arrêté le 18octobre 2016 par la police et gardé en cellule pendant 9 heures avant d’être relaxé. Nestor clame son innocence depuis son arrestation et demande aux responsables de Fipcam de lui laisser continuer ses investigations.

Journaliste d’investigations depuis vingt ans, Nestor travaille comme correspondant de plusieurs médias internationaux au Cameroun : journal français Le Point Afrique, le site panafricainwww.Afrik.com, le journal Suissewww.blastingnews.fr, l’agence officielle turque de presse Anadolu Agency, …et depuis le 10 mars 2015,correspondant du site d’informations tchadien www.alwihdainfo.com .Sur le plan local, je suis Directeur de Publication de l’hebdomadaire d’investigations « Le Renard ».Depuis quelques semaines, Reporters sans frontières (RSF)s’est engagé à lui apporté une assistance judiciaire conséquente. Le comité de protection des journalistes (CPJ)basé au Etats Unis et l’ong Journaliste en danger suive de près le dossier .