Cameroun :LES « SOUHAITS » INDESIRABLES DE L’HONORABLE FOTSO FOSTINE :: CAMEROON Votre contribution sous forme d’interview maladroitement préparé à l’avance, m’a laissé à sa lecture un goût nauséeux, tellement il est intellectuellement incomestible et puérile et politiquement infect et stérile. Sans parler de ces épices d’incohérences et du parfum de positionnement abject qu’elle dégage. Incapable de pouvoir avaler un tel plat de platitudes et d’inepties qui me passe en travers, je me dois ici de vous vomir entre ces lignes ces « souhaits » que je digère mal.

#JohnFruNdi Pour commencer, laissez-moi tout de même remarquer la logique politicienne qui gouverne votre discours. Car point n’était besoin de le rappeler ou de le faire rappeler que vous aviez été aux côtés des populations de l’Extrême-Nord et que cette fois vous aviez été à Bamenda, pour vous exprimer à ce sujet. Vous êtes députés de la Nation et c’est dans votre rôle, sans tambours ni trompettes d’en faire le tour, et donc la propagande on en n’a point besoin. Même si après il faut remarquer que c’est quand même à bonne distance de votre circonscription électorale. Peut-être vous envisagez des nominations ? C’est votre droit. Comme c’est aussi votre droit de donner votre opinion sur les sujets qui concernent la vie de la Nation. Mais en tant que député, Docteure, qui plus souhaite que tous les maires soient instruits, vous devriez faire preuve de plus d’intelligence.

Sur vos incohérences

Parmi vos incohérences, on constate qu’avec objectivité vous constater que la crise actuelle, à savoir les revendications des populations anglophones met en parallèle « deux systèmes » qui s’opposent. Mais comme vous ne pouvez pas, pour des raisons que vous seule maitrisez, évoquer les systèmes en conflits, vous prenez le raccourci du réductionnisme et de la généralisation. La question anglophone, systémique d’emblée devient la minute d’après un problème de langue, comme s’il était possible de réduire le système juridique camerounais à la langue dans laquelle le droit se dit. Autant un système juridique (pour vous prendre un exemple dans votre domaine) désigne un ensemble d’éléments ou de composantes (constitution, lois, règlements, conventions, traités, jurisprudence, etc.) interdépendants, autant le système anglophone désigne quelque chose de plus complexe que vos seuls souhaits ne pourraient résoudre. Surtout que les réponses que vous y apportez sont assez superficielles. Car après avoir particularisé le problème anglophone, vous lui opposer les « autres types de problèmes » des francophones, mais qui en réalité selon vous sont des problèmes universels, « comme partout dans le monde ». Ce « sophisme de l’inéluctable », comme le dit François Brune, c’est-à-dire « l’argument répétitif selon lequel les réalités de l’époque commandent tout et l’homme politique ne peut rien » (Néfastes effets de l’idéologie politico-médiatique, in Le Monde Diplomatique, Mai 1993) a pour but de faire des coupables les victimes, et des victimes des macchabés.

Une autre incohérence qui surgit de votre analyse de la situation socio-politique de notre pays, c’est la reconnaissance de l’incompétence de certains qui y occupent des fonctions, et dont l’incapacité à s’exprimer dans les deux langues officielles semble pour vous être l’une des principales causes de la discrimination, alors que personnellement vous-mêmes ce n’est que « depuis le 09 janvier 2017 (que vous êtes) inscrite au cours d’anglais ». C’est-à-dire au cours de la crise anglophone. Peut-être devriez-vous songer, avant d’attendre une couronne de lauriers de cette subite prise de conscience et les félicitations des frères anglophones, à rembourser aux citoyens camerounais les sommes engrangées au cours de vos années d’incompétences en tant que député. Car s’ « il est absurde qu’un frère anglophone ou francophone se présente munie d’une demande formulée en français ou en anglais dans une administration camerounaise où le cadre ne s’exprime pas dans une des deux langues et qu’on le repousse comme un malpropre lui demandant d’aller faire un translate alors que le pays est bilingue », vous avez sans doute eu à faire à ce genre de cas. Vous étiez, il me semble, adjoint au maire ? A moins que votre statut d’honorable ne vous mette à l’abri ou que vous souhaitez régler des comptes personnels à votre maire. Sinon, dites-nous donc dans quelle langue vous communiquiez avec les autres députés anglophones à l’assemblée avant la date de votre baptême à l’anglais. Dans quelle langue avez-vous discutez avec les compatriotes anglophones lors de votre séjour à Bamenda ? Parce qu’il n’est pas certain que trois semaines après votre initiation vous soyez assez aguerrie pour les comprendre. C’est sans doute la raison pour laquelle votre analyse du problème est assez approximative.

Sur vos souhaits

« Pour ma part j’aurais souhaité qu’un anglophone devienne au moins la 2ième personnalité de ce pays afin de mieux calmer provisoirement le problème et éviter le chaos dans notre beau pays ». Dites-moi, ces solutions définitivement provisoires n’est-ce pas ce qui nous conduit à la situation que nous vivons ? Au chaos qui se prépare et que vous redoutez ? N’est-ce pas toujours en repoussant l’échéance de tout ce qu’il faut faire dans ce pays par des solutions « provisoires » que nous en sommes-là ? Comme la place du défilé à Yaoundé pour laquelle il faut voter un budget annuel pour sa réfection alors qu’on aurait pu utiliser du matériau définitif pour sa construction, vous en êtes à envisager une solution provisoire encore. Sérieux ?

Mais la différence entre vous et certains de votre parti, c’est d’avoir réussi au moins à théoriser et proposer une solution à la crise sur la base d’un modèle politique qui est la démocratie ancestrale. Calqué sur les coutumes de la société hiérarchisée et traditionnelle Bamiléké, votre système politique repose sur la préséance qui est aussi la préscience. Comme dans les familles de l’Ouest du Cameroun où le droit d’aînesse demeure un droit fondamental et irrévocable qui garantit à celui qui est né avant tout les autres autant le pouvoir que le savoir, vous estimez que Ni John Fru Ndi pour être le chef de file de l’opposition doit être l’unique interlocuteur, d’un autre aîné politique comme lui, celui qui a eu l’intelligence et le mérite de penser le RDPC et à qui vous, les cadets politiques, devez éternellement reconnaissance et allégeance.

On suppose aussi que c’est au Chairman que vous pensez pour occuper cette fameuse 2ème place en tant que « 2ième personnalité du pays ». Ainsi, les plus vieux (chef de parti) et sans doute aussi les plus sages pourront respectivement occupés les sommets de l’Etat et laissés aux autres le bas de l’échelle et le problème de cette façon sera réglé puisqu’on ne doit pas contester le pouvoir qui est aussi savoir des aînés. D’ailleurs, « Tout pouvoir vient de Dieu » dans votre péroraison à « qui de droit ».

Mais en attendant, sachez que Ni John Fru Ndi en refusant de céder au sein de son propre parti sa place depuis 1990 n’a pas montré seulement ses limites en matière de démocratie, mais il a clairement démontré sa nature de véritable rapace. Comme un vautour, tout autour du lion il rôde en attendant que le félin entre en décomposition et que dans le sable de l’oubli, loin de la terre camerounaise, il l’enterre lui aussi avec son œuvre et son histoire après l’avoir dépecé. Sachez aussi que si Ni John Fru Ndi devenait président en 1992 comme s’il le devient aujourd’hui, ou à sa place un autre anglophone, il serait président de tous les camerounais et non président d’une partie du pays.

Par conséquent, votre solution « provisoire » reste et demeure partielle et parcellaire. Car encore greffée à cette logique « rdépiéciste » de redistribution ethnico-tribale des postes à quelques-uns plutôt que des richesses à tous. Une solution « provisoire » qui a conduit aux problèmes que traversent notre société jusqu’aujourd’hui.

Par ailleurs, en souhaitant que le « Chef des armées invite sur une table discrète et sans pompe, le Chef de la première force de l’opposition (…) afin de parler de l’avenir de notre pays », sans qu’il ne soit pour vous « question de remplir ses poches d’argent » ; vous avez d’une part privatiser un débat national qui est la question du fédéralisme suscité par les revendications anglophones et d’autre part reconnu implicitement que les dessous de table ont toujours servi au pouvoir de monnaie pour acheter le silence des opposants et la conscience du peuple. A la place de celui à qui votre message est adressé, je vous inviterai à répondre publiquement de vos affirmations. Mais, s’il remarque comme moi, qu’aux problèmes temporels, un député et une intellectuelle invoque des réponses spirituelles, il comprend très vite que vous êtes un être perdu que seule la foi peut sauver.

Aussi, avant de vous laisser à votre « Dieu tout puissant » à qui vous penser pour nous sortir de la crise et de la misère qui est le pain quotidien des camerounais à travers l’organisation d’une « grande messe œcuménique », j’aimerai vous demander une chose et vous en faire remarquer une autre.

Qui vous a élu député ? Dieu ou les populations des Hauts-plateaux ? Pour qui travaillez-vous ? A qui s’adressent les populations qui vous ont fait confiance à Dieu ou à vous ? Ou peut-être quand elles s’adressent à vous, vous vous prenez peut-être pour Dieu ?

La religion est en partie responsable de la déchéance que nous vivons. Elle a installé avec la bénédiction du politique, les citoyens dans une zone de confort idéelle. Au monde réel, triste ils ont préféré le confort d’un paradis imaginaire. La résignation qui nous habite est encouragée par la religion « opium du peuple » dirait Marx. Votre rôle en tant qu’intellectuelle, serait de sortir cette masse enchaînée dans la caverne de la religion et de la mener vers la lumière de sa liberté. A moins que vous ne le soyez pas. Dans ce cas, je comprendrais que d’un côté vous laisser la poutre dans vos yeux pour voir de l’autre, la paille dans l’œil de l’Occident. Encore et toujours responsable de nos malheurs. « Heureux les pauvres d’esprits en esprit car le royaume des cieux est à eux ! Heureux les affligés car ils seront consolés». L’endoctrinement colonialiste malheureusement ne marche pas sur tout le monde. D’ailleurs, vous ne pouvez pas être personnellement « très répressive » et croire en même temps. Car à Dieu seul le jugement.

