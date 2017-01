CAMEROUN :: Revendications anglophones : Paul Biya crée encore une commission :: CAMEROON Le décret signé par le chef de l’Etat prescrit la promotion du bilinguisme, des cultures nationales et du vivre ensemble.

#PaulBiya Voici donc le président de la République qui a créé une « Commission nationale pour la promotion du bilinguisme et du multiculturalisme » qu’il a lui-même abrégé Cnpbm. Cette instance est placée sous son autorité directe. Paul Biya n’a certainement pas oublié le fameux comité ad hoc de haut niveau créé en 1979 par son prédécesseur, le président Ahmadou Ahidjo, pour connaître des revendications anglophones qui se faisaient déjà entendre à l’époque.

Paul Biya, alors Premier ministre, avait siégé au sein de ce comité dont les conclusions sont jusqu’aujourd’hui restées dans le secret du sommet de l’Etat. Trente-huit ans plus tard, Paul Biya sort du chapeau le Cnpbm, alors que le feu qui couvait dans le Cameroun anglophone a donné naissance à une éruption. La Commission de Paul Biya devrait donc prendre en charge le problème anglophone ; du moins si l’on s’en tient aux missions de cette instance : s’assurer que la constitution est respectée dans ses dispositions faisant de l’anglais et du français les deux langues officielles d’égale valeur au Cameroun ; étudier, enquêter et proposer des mesures pour renforcer le caractère bilingue et multiculturel au Cameroun ; élaborer des projets de texte sur le bilinguisme, le multiculturalisme et le vivre ensemble, vulgariser la réglementation dans ces trois domaines, recevoir les dénonciations des discriminations, accomplir des missions de médiation que le chef de l’Etat voudra bien lui confier.

Evidemment, tout le travail de la Commission sera référé au président de la République à qui toutes les questions seront adressées. D’ailleurs, c’est à lui qu’est destiné le rapport annuel de la Commission. Ledit rapport sera ensuite rendu public. Cette dernière disposition fait penser à coup sûr à la Commission nationale anticorruption. Nul ne peut se prononcer sur le sort que le président réserve aux rapports annuels d’activités de la Conac. Idem pour les rapports d’enquête quand la publication de ceux-ci n’est pas bloquée en haut lieu.

Il n’est guère superflu de signaler que la Commission pour le bilinguisme et le multiculturalisme comptera 15 membres nommés pour un mandat de 5 ans, par un décret du président de la République. De la même manière, celui-ci pourra mettre fin à leurs fonctions. C’est encore le chef de l’Etat qui nomme le président et le vice-président de la Commission. Au finish, Paul Biya est le véritable patron de cette instance.

Schéma classique

A bien lire le décret créant la Commission, il apparaît clairement qu’on n’est en rien sorti du schéma camerounais de gouvernance, schéma dominé par le président de la République, selon l’explication du socio-politiste Mathias Eric Owona Nguini. Le système gouvernant est resté dans son schéma classique, et le président Paul Biya a naturellement créé une commission de plus pour régler un problème de plus. Cette instance risque bien de souffrir de la mauvaise réputation dont jouissent les nombreuses commissions installées au fil des années, dont on n’a plus entendu parler, alors que les problèmes à régler demeurent entiers.

Le décret présidentiel porte aussi sur l’organisation et le fonctionnement de la nouvelle Commission. A la lecture du texte, tout porte à croire qu’il s’agit d’une nouvelle machine administrative, à l’image des multiples institutions créées au Cameroun, qui puisent dans le budget de l’Etat et dont l’efficacité reste à prouver. En effet, la Commission sera accompagnée par un staff administratif et technique chapeauté par un secrétaire général. A coup sûr, les jours prochains seront animés par les batailles de positionnement en vue de la nomination des membres de la Commission, et pour la constitution de son personnel.

L’enjeu sera bien de trouver du travail à quelques proches et des affidés. La Commission tiendra au moins deux sessions ordinaires par an, et nul ne peut prédire des sessions extraordinaires qui peuvent être convoquées. Il y a un salaire mensuel pour le président et le vice-président de la Commission. Les autres membres bénéficieront des indemnités de session. Et le personnel sera évidemment rémunéré et entretenu. Un retour sur investissement est forcément attendu. Mais il faut rester mesuré car, le rôle de la Commission a été confiné à la promotion du bilinguisme et du multiculturalisme. Le spectre de ses compétences ne lui permet donc pas de prendre en charge toutes les questions formulées autour du problème anglophone.

Encore que ce problème n’a pas encore été officiellement défini. A propos du multiculturalisme, le Pr Owona Nguini note que la Commission ne saurait se limiter à prendre en considération les deux traditions francophone et anglosaxonne. C’est même le piège à éviter pour ne pas cristalliser la confrontation et même de l’exacerber. Il faudra plutôt prendre en compte toutes les cultures des différents peuples du Cameroun qui cohabitaient déjà avant l’arrivée des colons allemands, puis français et anglais. A coup sûr, la Commission traitera du problème anglophone, mais seulement d’une partie de celui-ci. Une solution complète reste encore à imaginer.

Dans son discours à la nation le 31 décembre 2016, le président Paul Biya avait manifesté son intention à créer « une structure nationale dont la mission sera de nous proposer des solutions pour maintenir la paix, consolider l’unité de notre pays et renforcer notre volonté et notre pratique quotidienne du vivre ensemble ». C’est chose faite désormais, est-on tenté de dire. Le président a choisi de créer une commission. Dans d’autres pays, il existe d’autres types d’institution, à l’image de l’umbudsman, du Médiateur de la République ou encore du Protecteur public. Ce sont autant de concepts pour désigner le garant des intérêts du citoyen face à l’Etat. Et surtout, il s’agit d’une institution indépendante. Au Cameroun, on en est encore loin.