Cameroun,ImportatIons: Environ 500 milliards dépensés en 4 ans pour se vêtir :: CAMEROON Selon la balance de paiements et du commerce extérieur de 2015, ce montant représente les importations de friperie et vêtements neufs.

#MontantSélevant Une grosse somme d’argent que le Cameroun dépense ainsi chaque année, pour se vêtir. D’après la balance de paiements et du commerce extérieur du Cameroun pour l’année 2015, ce n’est pas moins de 125 milliards que consacrent le pays à l’importation de la friperie (vêtements usagés), vêtements neufs et autres produits textiles tous les ans.

Entre 2011 et 2014, les Camerounais ont en tout importé ces biens pour un montant de 499,2 milliards de FCFA. Environ 500 milliards ainsi dépensés en quatre ans, tel que l’on peut le constater dans le dit document rendu public chaque année par le ministère des Finances. En attendant que celui de 2016 soit rendu public, l’on peut surtout remarquer que le Cameroun dépend largement des ménages européens pour se vêtir. Et notamment, pour ce qui concerne la friperie. Dans la période sus-indiquée, le Cameroun a donc importé 370 198,20 tonnes de friperie pour un montant s’élevant à environ 190 milliards de FCFA, entre 2011 et 2014. Soit une dépense annuelle de près de 38 milliards de FCFA au profit des pays tels que la France ou la Belgique, grands pourvoyeurs des ménages camerounais en matière de friperie. Autres produits contribuant à aggraver les dépenses vestimentaires des ménages, les articles textiles confectionnés.

Dans la balance de paiements et du commerce extérieur de l’année 2015, l’on apprend à ce sujet que le Cameroun a importé 412 234,2 tonnes de ces produits. Ceci, pour un montant avoisinant 252 ,4 milliards de FCFA de 2011 à 2014. Les dépenses les plus élevées pour ces produits ayant été enregistrées en 2011, avec environ 68 milliards de FCFA dépenses, pour 88 006 tonnes d’autres articles textes confectionnés.

Quant aux vêtements de bonneterie, le Cameroun en a importé 19 201 tonnes entre 2011 et 2014, pour la somme de 35,8 milliards de FCFA. Idem, pour les vêtements autres qu’en bonneterie. Soit 6 540 tonnes, pour un montant s’élevant à 16,8 milliards de FCFA.

Ensuite, suivent les tissus imprégnés (1 380 tonnes, pour un montant de 2,7 milliards), les étoffes de bonneterie (450 tonnes, pour 780 millions de FCFA), et enfin 456 tonnes de tissus spéciaux importés contre la somme de 633 millions de CFCFA. Ce qui représente une dépense globale d’environ 500 milliards sur quatre ans.

Des dépenses qui, apprend-on des économistes, auraient contribué à donner du travail sur place aux jeunes en proie au chômage galopant, s’il existait une réelle volonté politique.

Selon les économistes préoccupés par la relance du tissu industriel local, ces dépenses sont la preuve palpable d’un besoin croissant des ménages locaux à se vêtir.« Malheureusement, toutes les usines qui, par le passé, fabriquaient des vêtements sur place ont fermé depuis des années.

L’Etat gagnerait à encourager leur réouverture. Ce qui réduirait cette tendance haussière de l’importation de la friperie par les Camerounais », indique Hervé N. Bounya, étudiant dans une école de commerce à Douala.