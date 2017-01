Cameroun, Fotso Chebou Kamdem Fostine « Je souhaiterai un Anglophone comme 2e personnalité de ce pays » :: CAMEROON Comme ce fut le cas à l’Extrême-nord, l’élue de la Nation, député RDPC, le parti au pouvoir vient de faire un crochet à Bamenda, aux fins de toucher du doigt les réalités de la crise ambiante qui perdure. Au détour de ce périple, Dr Fotso Fostine sort de sa réserve et prend position. En cinq points, elle fait des propositions concrètes pour la sortie de crise. C’est dans un entretien accordé à notre rédaction

#QuestionAnglophone Le Cameroun traverse une période de crise. Certaines régions sont paralysées, notamment, le Nord-ouest et le Sud-ouest, des régions Anglo-saxon du pays. Quelle lecture faites-vous d’emblée de ce problème dit ‘’Anglophone’’ qui préoccupe le plus haut sommet de l’Etat et quelles solutions préconisez-vous face à cette situation inquiétante ?

Je crois personnellement que la question anglophone en cours dans notre pays n'est pas celui des deux régions. Mais de deux systèmes. Les anglophones vivant dans les 10 régions du Cameroun ont tous le même problème: Quelques marginalisations dues à la langue. Certes les francophones ont aussi d’autres types de problèmes comme partout dans le monde. Pour ma part j'aurais souhaité qu'un anglophone devienne au moins la 2ieme personnalité de ce pays afin de mieux calmer provisoirement le problème et éviter le Chaos dans notre beau pays. Cette solution mettrait les forces endogènes et exogènes tapis dans l'ombre hors d'état de continuer à nuire. Comment faire pour le moment? Je propose pour la prochaine Session parlementaire: Création d'un poste de Vice-président. Ce dernier deviendra la 2ieme personnalité du pays. Et la nomination d'un digne fils anglophone à ce poste. C’est la première proposition.

Ma deuxième proposition est que tous les cadres Francophones et Anglophones qui ne s'expriment pas correctement dans les deux langues officielles retournent à l'école des deux langues. J'y suis personnellement depuis le 09 janvier 2017. Je suis inscrite au cours d'anglais. Car il est absurde qu'un frère anglophone ou francophone se présente munie d'une demande formulée en français ou en anglais dans une administration camerounaise où le cadre en place ne s'exprime pas dans une des deux langues et que l'on le repousse comme un malpropre lui demandant d'aller faire le translate alors que le pays est bilingue.

3ieme proposition: Traduire effectivement tous les grands textes de ce pays en anglais et en français le cas échéant. Aussi, pour ma part, je pense qu’afin d'éviter que la quasi totalité des Maires ne se retrouvent en prison, il faudra exiger au moins un background acceptable, une petite formation en chiffres et en gestion des ressources humaines et l'expression en langue anglaise et française pour une personne qui désire postuler désormais au poste de Maire au Cameroun. Exiger désormais exclusivement la nationalité camerounaise pour ces postulants. Ceci éviterait que des personnes de nationalité différentes ne viennent s'installer à la tête de nos maries avant de se faire manipuler par leur autre pays d'adoption. Ces préalables appliqués, dès l'installation des nouveaux Maires, l'impératif sera alors d’accélérer le processus de la décentralisation. Faire en sorte qu'elle soit totale avant 2020.

4ieme proposition: Il est souhaitable que le Chef de l'état, Chef des Armées invite très rapidement sur une table discrète et sans pompe, le Chef de la première force de l'opposition du Cameroun, celui là même qui a marqué d'une manière ou d'une autre l'histoire du Cameroun dans les années 1992 afin de parler de l'avenir de notre pays. Il ne sera pas pour moi question de remplir ses poches d'argent, mais question de discuter avec lui car c'est le véritable Chef de l'opposition en dépit d'une certaine nouvelle force de l'opposition qui pour chercher la première place triche avec la complicité de certains cadres du parti majoritaire auquel j'appartiens.

5ieme proposition: Demander une grande messe œcuménique afin de se demander mutuellement pardon pour les atrocités commises les uns sur les autres. Prier Dieu tout puissant afin Que l'occident nous lâche les ‘’basquettes’’ un moment en tolérant par exemple que chaque Camerounais, Anglophone ou Francophone puisse accéder à la fonction suprême selon la seule volonté de Dieu car pour moi "Tout pouvoir vient de Dieu".

Vous parlez tellement on dirait que vous n’avez rien à reprocher aux fauteurs de trouble qui en dépit de toutes les négociations entreprises par les pouvoirs publics ne veulent pas baisser la garde. Etes-vous en train de préparer leur défense avec votre posture d’Avocate au Barreau du Cameroun ?

Loin de là ! Je crois, concernant l'incarcération des fauteurs des troubles qui ont été interpellés, des casseurs et des personnes qui portent atteinte à l'intégrité de l'état. Je ne suis pas d'avis que tous soient libérés comme préalable selon les frondeurs. Vous savez je suis Dr en Droit Pénal et par conséquent très répressive. La responsabilité pénale est personnelle et non une affaire de groupe. S'il existe des preuves contre un individu qui pendant les troubles dans les 2 régions a cassé, a brûlé, a séquestré ou a commis d’autres infractions notamment l'atteinte à l'intégrité de l'état, La loi pénale s'applique et les poursuites contre cette personne ne sauraient s'arrêter. L'action publique devrait se mettre en mouvement même pour des cas récemment connus. De même si un homme en tenue à commis des exaltions sur des personnes innocentes, les concernées devraient réunir les preuves et avoir le courage de déposer plainte contre ces brebis galeuses qui déshonorent nos forces de l'ordre. Et dans le cas d'espèce, la loi devrait s'appliquer sans état d'âme. La loi est dure, mais c'est la loi. Ma devise c’est " Ma Patrie d'abord " Attention à ceux qui veulent profiter de cette question anglophone pour mettre la Patrie au chaos. Tout en exhortant Le Président de la République son Excellence Paul Biya à explorer avec humilité les propositions par moi émises, J'exhorte les populations et les forces de l'ordre des deux régions d'œuvrer afin que les cours reprennent sereinement pour le bien de nos enfants. Union de Prières pour le Cameroun est mon mot de fin.

Oui ! Oui ! Je viens d’apprendre à l'instant la mort par crash d'hélicoptère du Général Kodji et du Colonel Colegion Kameni. Morts pour la patrie. Je suis meurtrie, mon cœur saigne. Mais je suis fière d'être allée les soutenir au front pendant 3 jours en juillet 2015, compatissant ainsi à leurs côtés pendant le dur boulot de lutte contre Boko haram qui vient de les emporter. C'est des personnes formidables je vous le jure. Pourquoi des bonnes personnes ne vivent pas si longtemps ? Paix à leurs âmes et sincères condoléances à leurs familles respectives ainsi qu'à celles du pilote et du porte fanion.

Osons croire simplement que ces propositions pourrons être prises en compte par qui de droit, afin d’étouffer définitivement ce malaise qui aura duré longtemps