CAMEROUN :: Nécrologie : Jean-Marie Tsebo est mort :: CAMEROON A l’annonce de son décès dimanche dernier, Joseph Antoine Bell qui l’a bien connu a accepté de nous en parler.

#MbappeLepé C’est à peine si Joseph Antoine Bell n’a pas éclaté en sanglots à l’annonce du décès de Jean-Marie Tsebo, l’homme de Khartoum. L’ancien gardien des Lions indomptables rencontré avant le match Cameroun-Gabon de ce 22 janvier 2017 a mis quelques temps pour accepter la réalité que nous lui présentions à son arrivée au stade de l’Amitié à Libreville.

« Je regardais encore une photo hier… purée ! C’est vrai pour le public c’était l’homme de Karthoum. Mais Tsebo c’est plus que ça. En tout cas pour moi c’est plus, parce qu’il fait partie des anciens qui étaient là quand nous on est arrivés, et c’est sur eux que nous sommes appuyés pour écrire la fabuleuse histoire. Mais vous savez l’histoire ce n’est pas souvent le début officiel. Notre histoire, c’est quand on ne gagnait pas. Et quand on ne gagnait pas les Tsebo étaient là.

Tsebo, Paul Nlend, Jean Paul Akono, Akoa Django, ce sont des joueurs qui n’ont rien gagné, mais nous nous sommes appuyés sur eux pour faire ce que nous avons fait. J’ai beaucoup de respect pour ces gens-là. Evidemment la mort de Tsebo que je n’ai pas revu en face depuis très longtemps me fait très mal, d’autant que je suis à l’étranger et il risque d’être inhumé en mon absence. Mais je voudrais, même de loin pouvoir dire à sa famille que je suis personnellement très touché ».

« L’équipe du Cameroun participe pour la 1ère fois à la CAN en 1970 à Khartoum au Soudan, et alors que nous revenons juste à 2-2 au score après être menés 2-0, Tsebo marque un but d’une frappe longue de 40 mètres comme le disent les journalistes et le Cameroun gagne la Côte d’Ivoire 3-2. C’était la 1ère victoire du Cameroun dans une phase finale de CAN, et Tsebo s’était révélé être le nouveau Mbappe Lepé. L’Afrique entière connaissait Mbappe Lepé qui venait d’arrêter de jouer et Tsebo par cette frappe-là a ravivé le souvenir de Mbappé Lepé et Tsebo était le symbole de la CAN 1970 à Khartoum ».

Frappé par un accident vasculaire cérébral depuis le 20 mai 2008, l’ancien Lion a bravé les difficultés pendant plus de neuf ans avant de rendre l’âme à Lyon en France dans un hôpital où il avait été évacué. Il est décédé à 70 ans, à quelques heures du duel que Benjamin Moukandjo et ses coéquipiers devraient livrer face aux Panthères du Gabon.