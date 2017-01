CAMEROUN :: Dans la tanière : Peut mieux faire… :: CAMEROON Grasse matinée hier lundi dans la tanière, à l’hôtel Le Méridien, au lendemain de la qualification du Cameroun pour les quarts de finale de la coupe d’Afrique des nations, Gabon 2017. Les joueurs ont pu récupérer après leur match contre le Gabon. D’ailleurs, deux seuls points étaient au programme de cette journée : soins et repos selon le Team Press Officer, Vincent de Paul Atangana.

#HugoBroos Le groupe, qui rejoint Franceville ce jour, aura toute la semaine pour préparer le match des quarts de finale contre le Sénégal et les leçons du premier tour. Parce que tout n’a pas été parfait. Loin de là. Sur le plan comptable après le premier tour, le Cameroun termine avec deux matchs nuls et une victoire pour trois buts inscrits et deux encaissés. Ce n’est pas forcément transcendant mais c’est déjà bien mieux que lors de la CAN 2015. Sur le plan du jeu, les Lions ont souvent frôlé le pire, mais ils ont souvent fait preuve de caractère et réussi quelques fulgurances.

Hugo Broos, le sélectionneur, a proposé trois Onze différents avec des choix qui n’ont pas toujours convaincu. Certains pourraient y voir une sorte de tâtonnement mais le Belge a son explication : « Il n’y a pas eu d’hésitations dans mes choix. Si nous jouons tous les matchs avec la même équipe, nous aurons des joueurs qui seront crevés». Soit.

La paire Teikeu-Ngadeu, en défense centrale, a certes besoin de vécu commun mais elle a souvent semblé prise de vitesse. La présence de Nicolas Nkoulou, qui a notamment fait jouer son expérience contre le Gabon, a clairement stabilisé la défense, même si son association avec Teikeu n’a pas été irréprochable. Fabrice Ondoa, dans les buts, a donc souvent dû jouer au sapeur-pompier, malgré quelques lacunes techniques.

Au milieu de terrain, la combativité de Siani ne suffit toujours pas et Michael Ngadeu est plus ou moins convaincant dans cette position. Le secteur offensif est lui décrié depuis le début de la compétition. En dehors de quelques fulgurances de Christian Bassogog, qui manque toutefois de maturité dans son jeu, les attaquants ont jusqu’ici été décevants, maladroits, ils ont brillé par leur inefficacité.

Il faut signaler que le collectif a souvent sauvé cette équipe qui fait preuve d’une envie indéniable. On a parfois, comme contre le Burkina Faso, vu un fond de jeu se mettre en place et la tactique de cette équipe s’adapter à l’adversaire. Malgré une relative jeunesse (15 joueurs sur 23 disputent leur première CAN), le groupe a fait preuve de maturité. L’objectif de Hugo Broos et ses joueurs, à savoir les quarts de finale, est atteint. La Cameroun n’avait plus été du rendez-vous depuis 2010, battu à ce stade là par le futur vainqueur, l’Egypte.

Mais ce serait dommage de s’arrêter en si bon chemin. Même face au Sénégal, grand favori de cette CAN, tout est possible. Et les Lions joueront tous les coups à fond.