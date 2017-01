CAMEROUN :: Une élève étranglée par son copain à Dschang :: CAMEROON Le bourreau reste jusqu’à présent introuvable, tandis que les enquêtes se poursuivent pour élucider les mobiles de ce crime.

#Municipal De Dschang Le corps sans vie de Nibelle N. (18 ans) a été découvert le 21 janvier dernier au quartier Tchoualé, à Dschang. La victime, selon une source digne de foi, a été étranglée. Tout est parti de la disparition de cette élève en classe de première dans un collège de la place.

Alors que ses parents lancent un avis de recherche vendredi, ils sont informés que les vêtements et la moto de son copain, le nommé Anibel K., 21 ans, ont été retrouvés aux bords du lac municipal de Dschang.

Ils rappliquent donc au domicile du moto-taximan pour y voir plus clair. Sur place, ils font la découverte macabre. Leur fille est inanimée et allongée sur le lit. Informées, les forces de l’ordre et le médecin-légiste descendent sur les lieux. La thèse de l’assassinat est confirmée. Selon des confidences, les deux jeunes «vivaient » ensemble depuis plus de deux ans.

La victime a été inhumée dimanche à Fossong-Ellelem dans l’arrondissement de Fongo-Tongo. Les recherches se poursuivent autour du lac municipal pour essayer de retrouver le corps d’Anibel K., ou alors pour savoir s’il ne s’agit pas d’une pure simulation, nous indique-t-on. Par ailleurs, une enquête est ouverte pour déterminer les mobiles de ce forfait.