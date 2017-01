CAMEROUN :: Les visages de la contestation anglophone - Me Nkongho Felix Agbor : Une passion pour les droits de l’homme :: CAMEROON Après de solides études juridiques, le président du consortium de la société civile anglophone a entrepris une carrière déjà assez riche.

#NkonghoFelixAgbor Les différents communiqués signés ces dernières semaines par le consortium portent en premier sa signature. Le dernier d’ailleurs, publié le 17 janvier dernier, est signé de lui tout seul. Et si beaucoup de Camerounais ont découvert Me Nkongho Felix Agbor avec les événements des dernières semaines dans les régions anglophones du Cameroun, il y a quand même un certain moment que le président de la Fako Lawyers’ Association (FAKLA), l’association des avocats du Fako, est actif dans la défense des intérêts de sa profession.

Ce n’est donc pas une surprise s’il est apparu en première ligne dans la revendication des avocats de la Common law. En fait, sa préoccupation va même au-delà de la simple question des avocats et couvre la question anglophone en général. N’a-t-il pas fait, il y a quelques années, une publication sur le thème « The Right of the Southern Cameroonians to Self- Determination under International Law »?

Mais l’homme qui a été interpellé le 17 janvier dernier est bien plus que le président du fameux Consortium de la société civile anglophone. C’est surtout un avocat dont le parcours et les qualités intellectuelles forcent le respect. Né à Buea où il a grandi dans le célèbre quartier de Great Soppo, Nkongho Felix Agbor a fait ses études à l’école Cbc de Great Soppo, au collège St Joseph de Sasse et au Ccas de Kumba.

Après son Gce Adveanced Level, il rejoint l’université de Yaoundé où il obtient une licence en droit en 1992. Il sera plus tard admis à la Law School de Lagos au Nigeria en 1995. Il devient avocat au barreau du Nigeria. Mais, il n’arrête pas ses études. Il les poursuivra notamment en Belgique et aux Etats-Unis. Après ses études, Nkongho Felix Agbor va entreprendre également une carrière professionnelle à l’international. D’abord en Sierra Leone, puis à la mission des Nations unies en Afghanistan où il est chargé des droits de l’homme.

Il fera une pige de deux années en République démocratique du Congo avant de retourner en Afghanistan. C’est de ce ce dernier pays qu’il va finalement rejoindre le Cameroun en 2014. Il a ouvert un cabinet d’avocat dans sa ville natale, Buea, et a été également recruté comme enseignant de droit dans l’université locale. Nkongho Felix Agbor est également un passionné de football.

Président de Buea United Fc, il a notamment été candidat malheureux à la ligue régional de football du Sud-Ouest lors des dernières assemblées générales électives de la Fecafoot.