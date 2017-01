Cameroun: Intégralité de la Résolution de Politique Générale adoptée par le Comité Directeur régulier de l'UPC du 21 janvier 2017 :: CAMEROON L’an 2017, et le 21 du mois de janvier, le Comité Directeur de l’Union des Populations du Cameroun a régulièrement siégé à Boumnyébél sous la Présidence de Mbombog Yébga Bingan André, Vice-Président de l’UPC, accompagné du Vice -Président Folifah Rex Babila.

#LECOMITÉDIRECTEUR Pour une large maîtrise des enjeux et en vue du prochain Congrès ordinaire de l’UPC, cette session du Comité Directeur a été élargie aux structures de base, notamment aux Secrétariats des Sections Régionales et aux Commissions Locales d’Organisation.

Suite au Rapport présenté par le Camarade Louka Basile, Secrétaire Général de l’UPC, sur la vie du parti, l’actualité nationale et les questions internationales,

Après audition des différents comptes rendus sur différents secteurs de la vie nationale,

Et en conclusion des débats sur lesdits Rapports et Comptes rendus,

LE COMITÉ DIRECTEUR, SUR LA VIE DU PARTI,

* Accueille avec satisfaction et vif intérêt le Rapport analytique et prospectif du Secrétaire Général de l’Union des Populations du Cameroun et lui donne quitus.

* Félicite le Secrétariat Général pour l’organisation et l’implantation du Mouvement sur le terrain, toutes actions menées dans des conditions difficiles d’incompréhension et de sabotage actif

* Souligne l’impératif de reconnaître, pour stricte application, que conformément aux statuts de l’UPC, seules les Sections ont la compétence et l’habilitation à mandater des Délégués aux Congrès de l’UPC, proportionnellement à leur implantation sur le terrain.

* Encourage le Secrétariat Général à intensifier les actions de rapprochement engagées avec d’autres camarades, pour une meilleure cohésion du parti, dans l’esprit et la lettre des statuts de 1952. Dans cette logique, accueille avec intérêt la présence d’une délégation conduite par le camarade Jean Bahébeck.

* Identifie et retient le «Problème anglophone» comme la question nationale majeure de l’heure dont se préoccupe l’opinion nationale et internationale.

EN EFFET SUR LA NATION, LE COMITÉ DIRECTEUR,

* Considérant que la Réunification est l’un des trois piliers de la construction du Cameroun comme nation,

* Rappelant qu’au prix de sacrifices suprêmes, l’Union des Populations du Cameroun en fit sa première revendication devant l’Organisation des Nations Unies,

1. Salue le patriotisme et la perspicacité des Pères Fondateurs de l’UPC qui, par leurs qualités de visionnaires, ont su anticiper et jeter les fondations du vivre ensemble camerounais.

2. Déplore les multiples insuffisances et manipulations dont l’implémentation de la Réunification souffre depuis son avènement en 1961.

3. Dénonce les dilatoires politico-administratifs du pouvoir d’une part, et le chantage sociopolitique de certains lobbies d’autre part, avec lesquels l’idéal patriotique de Réunification et la Décentralisation y afférente sont traités de part et d’autre des deux rives du Mungo,

4. Affirme à titre d’exemple que la loi étant et devant rester la même pour tous les citoyens camerounais, la législation ainsi que les Traités engageant le Cameroun doivent être disponibles dans nos deux langues officielles conformément à la constitution.

5. Condamne toutes les violences (administratives, policières, militaires ou civiles) et exhorte l’État à promouvoir l’esprit de concertation et de convivialité pour prévenir ou gérer les crises sociales et politiques au Cameroun.

6. Relève que si des négociations sectorielles en cours au nom du « Problème anglophone» peuvent temporairement atténuer des frustrations corporatistes, ces négociations partielles et minimalistes demeurent largement en-deçà du Dialogue national dont la nation éprouve un pressant besoin.

7. Enregistre néanmoins que dans son message à la nation le 31 décembre 2016, le Président de la République a envisagé la possibilité d’un dialogue «sans préjugés».

8. Renouvelle en conséquence l’appel républicain que l’UPC ne cesse d’adresser au Chef de l’État depuis 2014 pour un dialogue national inclusif, préparatoire d’une transition pour une alternance sans violence au Cameroun.

9. Souligne que si le spectre d’une sécession est d’un extrémisme suicidaire pour la nation camerounaise, le fédéralisme intérieur est un recul institutionnel source d’un nouveau clivage national - qu’une application conséquente et diligentée de la décentralisation est susceptible d’éviter à la satisfaction des populations du Cameroun en général, et de nos compatriotes du Nord-Ouest et du Sud-Ouest en particulier.

10. Déclare au vu des turbulences sociales répétitives dues à des frustrations cumulatives, que le Dialogue national inclusif que l’UPC demande est un défi national de patriotisme qui se distingue comme la plus grande réalisation de tout dirigeant soucieux de paix et de prospérité pour toute jeune nation en construction comme la nation camerounaise.

Fait à Boumnyébél le 21 janvier 2017

Pour le Comité Directeur

(é) Le Président,

Vice - Président, Mbombog YEBGA BINGAN

(é) Le Secrétaire Général,André LOUKA Basile

Vice - Président