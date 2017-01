   CAMEROUN :: Répression : Menace sur Internet :: CAMEROON

« Aussitôt informé, j’ai personnellement mobilisé une équipe sur les sites de Camtel des villes de Yaoundé, Kribi et Limbé entre le mardi 17 janvier 2017 à 20 h 30 et le mercredi 18 janvier 2017 à 1h30 aux fins de procéder de manière coercitive au respect de vos hautes instructions susdites ». Voilà qui est clair. C’est donc la Minpostel qui a ordonné la suspension d’Internet dans les régions anglophones. Plusieurs internautes n’arrivaient pas à joindre leurs familles et amis à l’étranger et même dans d’autres villes.

Mes frères et soeurs Francophones doivent saisir cette occasion pour se libérer de la situation actuelle. Réveillez-vous mes chers frères et sœurs Camerounais.



Soyez solidaires et levez-vous comme une seule et unique personne pour rejeter le système mis en place par Biya.



Réveillez-vous avant qu'il ne soit tard et que ce soit uniquement les populations du Nord Ouest et du Sud Ouest qui se sacrifient pour vous. Ensemble, nous avons une page de l'histoire de notre pays qui s'ouvre devant nous.



Soyons au rendez-vous de l'histoire. Soyons braves et disons NON à la dictature. Disons non à Paul BIYA. Disons non à ses collaborateurs qui minimisent le problème anglophone.



Disons OUI, OUI et OUI à l'État Fédéral du Cameroun