   CAMEROUN :: Nord-Ouest et du Sud-Ouest : Une réponse militaire à un problème politique :: CAMEROON

Les va-et-vient des véhicules militaires et de police sont devenus permanents à Bamenda et Buea, depuis le début de la contestation sociopolitique qui a cours en ce moment dans ces régions. A Limbe, les populations observent avec intérêt les mouvements du Bataillon d?intervention rapide qui y dispose de sa plus importante base et son centre d’instruction. De sources militaires, près de 1000 gendarmes ont été déployés en renfort dans les deux régions.

Mes frères et soeurs Francophones doivent saisir cette occasion pour se libérer de la situation actuelle. Réveillez-vous mes chers frères et sœurs Camerounais.



Soyez solidaires et levez-vous comme une seule et unique personne pour rejeter le système mis en place par Biya.



Réveillez-vous avant qu'il ne soit tard et que ce soit uniquement les populations du Nord Ouest et du Sud Ouest qui se sacrifient pour vous. Ensemble, nous avons une page de l'histoire de notre pays qui s'ouvre devant nous.



Soyons au rendez-vous de l'histoire. Soyons braves et disons NON à la dictature. Disons non à Paul BIYA. Disons non à ses collaborateurs qui minimisent le problème anglophone.



Disons OUI, OUI et OUI à l'État Fédéral du Cameroun