CAMEROUN :: Ministère de la Justice : Une grogne de magistrats Bamiléké couve sous la cendre :: CAMEROON A en croire des sources crédibles, les magistrats de cette ethnie, seraient trop lésés dans l’attribution des postes importants dans la haute administration judiciaire. Autre brulot qui attend le chef de l’Etat lors du conseil supérieur de la magistrature qu’on annonce pour le 08 février prochain, le cas d’anciens magistrats maintenus inexplicablement près de 20 ans au 4ème Grade.

#DanciensMagistrats Réputé pour être assez aphone, le corps de la magistrature, a pourtant sa manière d’extérioriser ses frustrations. Les bruits de couloirs laissent entendre que dans ce corps tant envié par d’autres corporations moins nanties, il se vit un népotisme sans commune mesure. Votre journal a appris que la plupart des magistrats promus aux grades supérieurs, sont soit des beaux-frères, cousins, amis et connaissances de ceux qui tiennent les rênes de la magistrature au Cameroun. Sont ainsi mis en index, le ministère de la Justice, la présidence de la République, ainsi que plusieurs autres membres du gouvernement accusés alors d’assurer une ascension fulgurante à leurs protégés.

Pour ce qui est par exemple des raisons avancées pour maintenir au stade de 4ème Grade certains magistrats depuis 2000, les dossiers disciplinaires. A ce sujet, un érudit du Droit contacté par Camer.be, accable cette manière « illégale, illégitime et fallacieuse de piétiner les anciens magistrats ». Et de rebondir : « On s’accroche sur des dossiers disciplinaires n’ayant pas encore abouti à des sanctions, pour priver les magistrats de leurs promotions. Où est donc la présomption d’innocence inhérente à toute accusation ?

Avant d’empêcher un magistrat de progresser, on doit montrer la sanction finale du conseil de discipline qui l’accable. C’est donc désolant que la Justice est la première institution à piétiner la présomption d’innocence, elle qui, devrait en montrer l’exemple », s’indigne cet expert qui a requis l’anonymat.

Plus grave encore, l’on apprend que certains magistrats, sont punis du fait d’avoir tout simplement fait leur travail. Un travail bien fait qu’on dit cependant aller à l’encontre des intérêts politiques de certains tenants du pouvoir. Des mauvaises langues n’hésitent pas à affirmer qu’une chasse aux anciens magistrats, est tacitement en opération au sein du corps de la magistrature.

Sur cet autre aspect, l’on précise qu’il existe une volonté manifeste, de mettre prématurément fin à la carrière d’anciens magistrats. D’où selon certains, la nomination de plusieurs jeunes magistrats aux postes de pouvoir, au détriment d’anciens magistrats qui se retrouvent alors à être leurs subordonnés.

« Ces patrons de la magistrature qui veulent envoyer les anciens magistrats en retraite sous prétexte qu’ils sont vieux, ne demandent pas cependant au président de la République de les sortir eux-mêmes des strapontins de pouvoir parce qu’eux aussi vieux, afin de qu’on laisse alors la place aux jeunes également », confie enfin un juriste au fait des tares et avatars du corps judiciaire camerounais.

Au vu de ce qui précède, propose-t-on, il est urgent qu’au tout prochain conseil supérieur de la magistrature, le chef de l’Etat, soit bien informé sur l’état de santé du corps judiciaire, en corrige les iniquités avant l’élection présidentielle à venir, et évite ainsi cette grogne de magistrats Bamiléké qu’on dit couver sous de chaudes cendres.

Bien plus, certains trouvent bon que le président de la République, fasse enfin justice à ces magistrats promus 4ème Grade depuis 2 000 (17 ans), et qui en sont depuis lors, à voir le Grade de magistrat Hors échelle comme un rêve utopique.