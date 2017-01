CAMEROUN :: Vœux de Nouvel au Mintp : Les routes Yaoundé – Bafoussam et Babadjou – Bamenda bientôt réhabilitées :: CAMEROON C’est l’un des engagements pris par Emmanuel Nganou Djoumessi le ministre des Travaux publics (Mintp), pour l’année 2017. En recevant les vœux de ses collaborateurs le 19 janvier dernier à Yaoundé, celui-ci, leur a demandé de prendre des initiatives allant dans le sens de l?intérêt général et, d’accepter de se tromper.

#EmmanuelNganouDjoumessi Jeudi dernier, quelques heures seulement après la fin de la conférence annuelle des responsables des services centraux et déconcentrés du Mintp, Emmanuel Nganou Djoumessi le patron de cette administration, en recevant les vœux de l’An 2017 de ses collaborateurs, leur a prescrit la fin du laxisme et de l’insouciance qui selon lui, caractérise certains d’entre eux. Sur cet aspect précisément, l’ancien Minepat a parlé de « rénovation dans la manière de gouverner ».

Du Budget de plus de 461 milliards FCFA alloué au Mintp, Emmanuel Nganou Djoumessi a précisé que 398 milliards sont consacrés au budget d’investissement public (Bip), et environ 63 milliards au budget de fonctionnement. Argument qui à l’en croire, devrait permettre la praticabilité des routes camerounaises en toute saison. Aussi le Mintp a-t-il rassuré de la réparation de la route Yaoundé – Bafoussam, et Babadjou – Bamenda. Un programme d’entretien routier qu’il a dit entrer aussi en ligne droite des préparatifs de la Coupe d’Afrique des nations de football qu’abrite le Cameroun en 2019.

Relativement aux doléances sur une juste répartition des primes et autres avantages des personnels portées par le secrétaire général (Sg) du Mintp, Emmanuel Nganou Djoumessi a promis justice et équité. « Je vous demande de continuer à assumer vos fonctions en 2017 dans le sens de l?intérêt général. Prenez des initiatives ! Acceptez de vous tromper », a-t-il scandé.

Ayant précédé Emmanuel Nganou Djoumessi au lutrin, le Sg du Mintp a s’est quant à lui, réjoui du désintéressement qui selon ses dires, habite dorénavant le personnel, avant de déclarer que ce dernier, est appelé à s’inscrire à l’école du bilinguisme dès cette année 2017. Le chef de l’administration du Mintp s’est enfin appesanti sur les conditions de travail des personnels. Lesquelles conditions de travail il a souhaité voir plus décentes, avant d’affirmer que les travaux de construction de l’immeuble-siège du Mintp vont bon train au quartier Etoudi à Yaoundé.

Ainsi s’est achevée dans la joie, cette cérémonie de vœux qui a vu des personnels gratifiés de médailles d’honneur du travail, ainsi que dans le cadre de la Grande chancellerie des ordres nationaux. Même si à la fin, la fête a été gâchée par le sang : un journaliste de Camer.be s’est vu brisé l’épaule droite, menacé à l’arme à feu, subi des dommages physiques graves, par des policiers tout bouffis d’alcool et de nourriture, avec des cannettes de bière dans les poches kaki, mais curieusement commis à la sécurité d’une cérémonie à l’ambiance pourtant bon enfant. Une affaire en voie d’enrôlement au tribunal du Centre administratif de Yaoundé.