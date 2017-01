Rapport de la journée mondiale du braille au Cameroun :: CAMEROON Les années antérieures, le CJARC avait uniquement parlé dans les médias de la journée mondiale du braille qui se célèbre chaque 04 janvier depuis 2001. Pour la 16ème édition, il a décidé non seulement d’en parler mais aussi, pour la première fois au Cameroun de la célébrer.

#PersonnesHandicapées C’est ainsi qu’une semaine d’activités a été organisé et grâce à l’appui du couple MESSANG, Camerounais vivant en Suisse, cette 1ère célébration a connu un succès sans pareil.

Le braille est une écriture tactile construit à partir de 02 rangées de 03 points permettant 64 combinaisons comprenant l’alphabet, les accents, la ponctuation, les caractères musicaux,… Afin de sensibiliser davantage les populations sur cette écriture et par ricochet la vulgariser, la principale activité a été une campagne médiatique. Du 03 au 12 janvier 2017, le CJARC était présent dans de nombreux médias. De la CRTV à Canal 2 International en passant par Rfi, le CJARC, à travers ses interventions et expliqué et a donné l’importance de cette écriture. Par ailleurs, il a encouragé les personnes handicapées de la vue de ne pas négligé le braille en faveur des Technologies de l’Information et de la Communication car ceux-ci sont complémentaires.

La date du 11 janvier a été choisie pour clôturer cette célébration. Cette journée a été meublée par plusieurs activités :

> une conférence de presse sur le thème « Apport des mécènes à la vulgarisation du braille et à l’épanouissement des personnes handicapées de la vue » donnée par Coco Bertin MOWA, Directeur Général du CJARC, Jean Louis MESSANG et Marie Staar MESSANG avec une vingtaine de médias; > Des animations très applaudies ; > Un tournoi de goalball intitulé tournoi MESSANG qui a rassemblé deux équipes féminines et deux équipes masculine. A la fin de celui-ci des trophées ont été remis aux différents vainqueurs par Marie Staar et Jean Louis MESSANG ; > Une remise de don du couple MESSANG au CJARC. Ce don étaient constitué de papier braille, des chaises, de réchaud à gaz, …

Cette journée du 11 janvier a rassemblé environ 98 personnes, une vingtaine de médias et de nombreux invités de marque à l’instar de Madame Angelica BIH MUNDI épouse AMBE, Directeur de la Promotion et de la Protection des Personnes Handicapées et des Personnes Agées au Ministère des Affaires Sociales, et bien d’autres…

Cette journée riche en émotion a été clôturée par les mots de Madame le Directeur de la Promotion et de la Protection des Personnes Handicapées et des Personnes Agées qui a salué et encouragé l’initiative du couple MESSANG. Elle a conclut son propos par ces mots encouragement: “the more you give the more you receive”.