France- Cameroun, Diaspora: DÎNER SPECTACLE DANSANT AU RESTAURANT CABARET LE CHALET DE BAGNOLET POUR L’ANNIVERSAIRE DE LAETITIA & JOSEPHINE Où dîner avec un spectacle et pouvoir se trémousser pour digérer son gâteau d’anniversaire et le Champagne, la réponse se trouve au Restaurant Cabaret Le Chalet de Bagnolet, c’est le lieu qu’ont choisi Laetitia et Joséphine pour fêter un an de plus ce Samedi 21 Janvier 2017, en famille et avec des amis, les Salopards de Paris conduits par André Solo vous y donnent rendez-vous tous les Vendredis et Samedi de 20 H à 2 H, ça se passe au 19 rue de la Fraternité 93170 à Bagnolet, retrouvez les photos de cet anniversaire sur ce lien : https://www.facebook.com/pg/Restaurant-Cabaret-Le-Chalet-%C3%A0-Bagnolet-528445107366462/photos/?tab=album&album_id=607305786147060

