Cameroun: JUMIA MARKET annonce la refonte de sa plateforme de vente et d’achat en ligne :: CAMEROON La communauté de vente et d’achat en ligne JUMIA MARKET a lancé cette semaine la version améliorée de sa plateforme, peaufinant son design, et revisitant sa couleur de signature et son expérience client. Le site web met désormais en avant la couleur verte.

Avec ce changement, JumiaMarket souhaite réaffirmer sa proposition de valeur à ses clients et se concentrer sur trois valeurs ajoutées distinctes :



* Élargir l’assortiment: offrir les meilleurs deals et exposer des produits uniques que le client ne trouvera nulle part ailleurs.

* Rassembler l’offre et la demande: fournir un endroit sûr où acheter et vendre.

* Créer une communauté de shopping en ligne: rassembler sur la même et seule plateforme la plus grande communauté de vendeurs et d'acheteurs au Cameroun.



Cette refonte concerne dans un premier temps les plus gros pays où JumiaMarket est implanté en Afrique, à savoir au Nigeria, au Ghana, au Maroc, en Côte d'Ivoire, au Cameroun et au Kenya. Ce changement renforce l’ambition de JumiaMarket de se diriger vers une approche communautaire. Par exemple: un nouvel onglet apparaîtra au-dessus des vendeurs les mieux notés sur le site offrant plus de transparence et de facilité de navigation pour les clients. La nouvelle mise en page sera également dotée d'un lien direct « vendre maintenant » pour les vendeurs qui verront l'expérience de vente sur le site simplifiée et leurs efforts récompensés.



« La nouvelle mise en page renforce l'identité des milliers des vendeurs sur le marché de Jumia tous les jours », déclare Massimiliano Spalazzi, CEO de JumiaMarketAfrica. Il ajoute que :«les vendeurs - PME et particuliers - peuvent maintenant gagner en visibilité en devenant des vendeurs vedettes sur la page d'accueil et augmenter leurs ventes. En même temps, les acheteurs peuvent aussi enrichir leur expérience d'achat en envoyant directement des messages aux vendeurs et en donnant leur avis sur l’expérience d'achat sur JumiaMarket grâce au rating/avis et aux commentaires ».



Afin de célébrer la refonte, JumiaMarket lance du 23 au 28 janvier 2016 une campagne intitulée «Découvrez nos meilleurs vendeurs» où les vendeurs et les produits les mieux notés de JumiaMarket seront sélectionnés et proposés aux clients à des prix promotionnels.

