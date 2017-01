   CAMEROUN :: Selon Jerry Rawlings, l'Union africaine doit déclencher le départ de Paul Biya :: CAMEROON

Germany Germany gabson

1- comment rfi et Rawlings ont-ils commencé á parler de BIYA?

2- Qui est ce Rawlings pour parler des affaires du CAMEROUN?

3- Si Rawlings, l'a dit, qu'il aille se faire foutre!



Le CAMEROUN n'est ni la CIV, ni le Mali, ni un quelconque Petit pays cedeao! La France a essayé, elle n'a pas pu destabiliser le CAMEROUN! Rawlings devrait se renseigner sur le CAMEROUN, il verra que ce pays est EXTRAORDINAIRE!



S'il s'amuse, on le kidnappe et on l'attache au CAMEROUN sur un poteau!