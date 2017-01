CAMEROUN :: Crise anglophone : Appel au Peuple Kamerunais :: CAMEROON Kamerunaises, Kamerunais, Chers Compatriotes, Au fil des jours qui passent, la crise anglophone dans notre pays confirme sa gravité. Et ce que nous en avons dit au départ, à savoir qu’elle ne saurait être résolue par de pseudo-négociations corporatistes ou sectorielles est devenu une évidence.

#RépubliqueFédérale Le plus inquiétant aujourd’hui est que le pouvoir non seulement n’a aucune solution face à cette crise grave, mais adopte un semblant de fermeté qui cache mal son profond désarroi.

« Il n’y aura ni sécession ni fédération » plastronnent ses représentants avec suffisance, ouvrant cyniquement la porte à plus de violence, voire à la guerre civile…

La mauvaise foi du pouvoir est choquante. Il fait semblant de prôner le dialogue, mais limite arbitrairement celui-ci au panier de la ménagère, d’où l’impasse. Il fait semblant de prôner la paix, mais ordonne à ses troupes de tirer à balles réelles sur les manifestants, d’où plus de morts et la montée de la colère du peuple… Pendant ce temps, comme pour jeter l’huile sur le feu, ses communicateurs, dont d’anciens opposants lauréats de la prostitution politique, se déchaînent en propos belliqueux, en langage d’exclusion et d’anathème. Le fait que l’incompréhension, le mépris et la violence qui caractérisent cette politique fassent le jeu des séparatistes anglophones ne dissuade pas le pouvoir ; sans doute parce que la montée des séparatistes est pour lui un bon alibi pour la répression.

Un autre aspect de la mauvaise foi du pouvoir se trouve dans l’amalgame délibéré qu’il fait entre les séparatistes et les partisans de la Fédération. La Fédération comme chacun sait n’est nullement la division et encore moins la séparation. Du temps de la République Fédérale du Cameroun, le pays s’était déclaré un et indivisible. Et ce n’est pas du fait des menaces séparatistes que fut abolie la Fédération, mais du fait de la volonté des colonialistes français de se garantir le contrôle absolu du pétrole qui venait d’être découvert au large des côtes du Cameroun Occidental aussitôt après avoir refusé toute négociation avec l’UPC pour sauvegarder la vie d’Ernest Ouandie après son arrestation.

Le Referendum du 20 Mai 1972 fut donc en réalité une opération d’annexion violant les Accords de la Conférence de Foumban de 1961 qui précisaient que la forme Fédérale de l’Etat ne pourrait être modifiée que par consensus résultant d’une négociation entre les parties anglophone et francophone. Ce n’est pas par hasard que les Archives Nationales ont été fermées sine die pour empêcher que la double violation des Accords de Foumban et de la Constitution Fédérale ne soit constatée par le public.

En vérité, le retour à la République Fédérale du Cameroun, fondée sur les Accords de la Conférence de Foumban, ne serait nullement un « retour en arrière », mais une avancée salutaire par rapport à la situation actuelle de crise provoquée par les violations du consensus entre francophones et anglophone autant par le régime d’Ahmadou Ahidjo que par celui de Paul Biya.

Au plan des principes, on pourrait d’ailleurs ajouter qu’une bonne République Fédérale, démocratique et fraternelle, vaut mieux qu’une République dite unie, mais minée par le tribalisme, le régionalisme, la corruption et toutes sortes de problèmes de mauvaise gouvernance ; mieux qu’une soi-disant République qui imposerait sa prétendue unité en camisole de force à une partie de sa population. De nombreuses Républiques Fédérales solidement unies et démocratiques existent dans le monde. Les USA, le Canada, la République Fédérale Allemande, la Confédération Helvétique (Suisse) pour ne citer que ces Etats, sont des exemples éloquents.

Quant à la « décentralisation », que des agents du parti au pouvoir sont chargés de présenter comme une solution valable à la crise actuelle, le fait même que depuis plus de dix ans on n’ait pas réussi à la mettre en application dans les régions francophones suffit pour l’écarter comme envisageable pour résoudre la crise anglophone.

Kamerunaises, Kamerunais, Chers Compatriotes,

Il existe pourtant une solution simple, démocratique et pacifique à la crise actuelle ! Il s’agit du REFERENUM ANGLOPHONE.

1 °) Il s’agit de donner la parole à tous nos compatriotes anglophones dans le pays et l’Etranger, pour leur demander de répondre à la question référendaire suivante : VOULEZ-VOUS LE STATU QUO ACTUEL OU LE RETOUR A LA REPUBLIQUE FEDERALE DU CAMEROUN ?

2°) Ce Referendum serait organisé conjointement par Election Cameroon (Elecam) et par l’ONU. L’ONU parce qu’au moment où la Conférence de Foumban dont les Accordes furent violés par le Coup d’Etat constitutionnel du 20 Mai 1972 se tenait, l’ONU accompagnait encore l’installation du jeune Etat indépendant. Elle garantirait par ailleurs la transparence et le financement du scrutin.

3°) En cas de victoire du maintien du statu quo, des négociations sectorielles et corporatistes systématiquement organisées parce que le résultat du referendum aura clairement prouvé que la crise n’est pas structurelle.

4°) En cas de victoire du retour à la République Fédérale, le Président Biya démissionnerait et le même dispositif électoral – Elecam et ONU, organiserait une élection présidentielle pour la désignation d’un Président Fédéral qui organiserait une nouvelle Conférence de Foumban (Foumban II) réunissant, comme en 1961, les représentants anglophones et francophones. Il n’y a pas de raison que ce qui fut possible en 1961 ne le soit pas en 2017…



Kamerunaises, Kamerunais, Chers compatriotes,

L’heure est grave. Nous exhortons solennellement Le Président BIYA à ne pas se laisser enfermer dans un anti-fédéralisme aveugle voulu par l’Etranger, mais de faire le choix patriotique de la démocratie et de la paix, en donnant la parole à nos compatriotes anglophones.

Le Président BIYA peut et devrait, face à la gravité de la crise, convoquer le Parlement (Assemblée Nationale et Sénat) en session extraordinaire et lui demander de se prononcer sur la proposition de Referendum anglophone ci-dessus. Ne serait-il plus « l’homme de la paix » ? Ne serait-il pas , l’homme qui « apporte la démocratie » ?

En persistant dans la voie de la violence et l’option de la guerre civile, le Président Biya ne doit pas se faire d’illusion sur une victoire facile :

Nous appelons les patriotes démocrates et progressistes de tout notre pays à se battre aux côtés des Anglophones, pour une fédération démocratique et fraternelle solidement unie.

Nous demandons aux populations des provinces de l’Ouest et du littoral dont les ethnies et la culture sont les mêmes que celles de la zone anglophone à se préparer à l’extension du conflit chez elles et à une solidarité sans faille.

Nous demandons aux militaires, policiers et tous les fonctionnaires anglophones à s’attendre à être sollicités personnellement pour manifester leur solidarité active avec le peuple martyrisé.



Bref nous avertissons notre peuple que la « guerre contre les anglophones » prendra et doit prendre rapidement les dimensions d’une guerre patriotique nationale pour le changement démocratique, contre une autocratie moribonde manipulée par un néocolonialisme français décadent, pour une République Fédérale du Kamerun fraternelle, Démocratique, et un Kamerun réellement Indépendant.



VIVE LE KAMERUN !



A LOLODORF, le 23/01/2017