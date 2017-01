CAMEROUN :: Dans le panier des bayam sellam :: CAMEROON Ces acteurs importants de l’économie nationale doivent mener de rudes combats au quotidien pour rester dans les affaires.

#BayamSellam Loin de la douce étreinte des bras de Morphée, le réveil se veut matinal pour les bayam sellam. Cet abandon prématuré de la fraicheur des draps tient en ce qu’il faut se lever tôt pour tomber sur la meilleure marchandise avant les autres. L’on assiste alors à des bousculades où seules les plus vaillantes réussissent à se servir quand les grossistes débarquent dans les marchés avec leur bel arrivage. Ces dames qui parviennent à tirer leur épingle du jeu sont appelées « attaquantes » dans le milieu. Elles ont le choix entre revendre en gros à celles qui n’ont pas pu se servir, proposer leurs produits en détails ou alors faire les deux choses en même temps.

Tout dépend des bénéfices qu’elles espèrent enregistrer. L’envie de réaliser de bonnes affaires amènent lesbayam sellam à pratiquer un commerce dit saisonnier. Confirmation avec Mme Veuve Olama, qui explique que « si les tomates sont finies dans les champs, on change de couloir et on s’intéresse par exemple aux oignons. Le plus important c’est de rester en activité pour pouvoir nourrir les siens ».

Mais les revenus enregistrés ne permettent pas toujours de satisfaire tous les besoins de la famille. Il arrive même des moments où la faillite vient à cogner aux comptoirs des plus malchanceuses. Dans ces instants de morosité des affaires, la solidarité devient la plus grande des vertus.

« Il y a une fois où toute ma marchandise s’est décomposée en brousse parce qu’il pleuvait et aucune voiture ne pouvait arriver là-bas. Ce sont mes collègues du marché qui m’ont prêté de l’argent pour que je continue à vendre », confie Mama Thérèse, vendeuse de vivres frais au marché Sandaga, à Douala.

L’univers mal connu des bayam sellam est un conglomérat de plusieurs acteurs du secteur informel. Ces dernières sont réunies au sein de L’Association des Bayam sellam du Cameroun (Asby). Créée en 2004, elle est reconnue d’utilité publique depuis novembre 2016.