Lions indomptables 0 - Panthères 0 : Le Gabon rit, le Gabon pleure La poule A de Libreville de la can Gabon 2017 a donné son verdict. Le Burkina Faso et le Cameroun sont qualifiés pour les quarts de finale. Le Gabon, pays organisateur et la Guinée Bissau sont éliminés.

#LeGabon La domination des panthères.

Et c’est le cas de le dire « Le Gabon a perdu sa CAN » Comme la Tunisie en 1994, la Cote d’Ivoire en 1984 et l’Ethiopie en 1976. Le Gabon a été sortie au premier tour sur ses propres installations devant un public-douzième joueur qui avait réussi le pari de la mobilisation pour les panthères (38.530 spectateurs).

Au cours d’un match où les lions indomptables du Cameroun ont eu la peine à rentrer dans le jeu. A la 7ème minute du match, et à la suite d’une action menée par Evouna, Pierre Aubameyang va manquer de marquer le premier but du Gabon. Des lors, le trio Bouanga-Evouna-Aubameyang va s’investir dans le camp Camerounais multipliant des incursions. La pression Gabonaise sera si forte que le portier Camerounais Ondoua va sauver plusieurs occasions nettes de buts.

Les lions peinent à retrouver leurs marques.

La deuxième mi-temps sera largement à l’avantage du Cameroun. Les incursions d’oyongo, les attaques de Bassogog, Aboubacar, Salli et autres ne réussiront pas à atteindre la cage du portier Ovono.

A la 90 eme minute, Ondoua va sauver les lions de l’élimination en repoussant une occasion nette du milieu du terrain Bouanga. Benjamin Moukandjo, le capitaine des lions revient de loin « Il fallait résister, ça a failli nous coûter (une élimination, ndlr). La rencontre était très difficile ». Résultat des courses: un match nul vierge (0-0) entre les deux équipes. Le Cameroun va laborieusement obtenir son ticket pour les quarts de finale.

Le Gabon rit et pleure

Il fallait s’y attendre, l’élimination des panthères du Gabon qui intervient ainsi sous une tension politico-sociale au Gabon a été diversement interprétée. Si à Belle vue 1 et 2 c’est avec consternation que la nuit est tombée, à Nkembo, on a jubilé avec des pétards l’élimination des Panthères.

La presse Librevilloise n’est pas en reste. Sous la plume de Makaya, le journal Union pleure « Hier, moi Makaya et mes frères grands supporters des panthères sommes sortis du stade d’angondjé vraiment sommés, déboussolés, et très, très tristes après la sortie de notre équipe nationale de la can qu’abrite notre pays. Vraiment ça a été dur de vivre ça quoi ».

Cependant que Sya du journal Echo du Nord rit « C’est par des tonnerres d’applaudissements que le peuple Gabonais dans les quartiers de plusieurs villes du Gabon a reçu l’annonce de l’élimination des le premier tour des panthères du Gabon. »

Finalement, malgré l’élimination des Panthères, la can continue au Gabon. Il faut bien que la fête du football Africain se poursuive jusqu’à la finale le 5 février prochain.