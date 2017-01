CAMEROUN :: Lions indomptables : Faut-il sanctionner les défections :: CAMEROON Alors que la sélection nationale a récemment fait face à cette situation, les avis divergent sur l’attitude à adopter vis-à-vis des joueurs concernés.

#De La Depuis une dizaine de jours, le Gabon abrite la 31e édition de la Coupe d’Afrique des nations (CAN) de football. Compétition phare organisée tous les deux ans par la Confédération africaine de football (CAF), elle figure par ailleurs, sur le calendrier des compétitions homologuée par la Fédération internationale de football association (FIFA). Ce qui explique que certaines dispositions régies par l’instance faîtière du football mondial s’appliquent aux participants à cette compétition, au rang desquels les joueurs.

La CAN, comme on peut le constater, se déroule en même temps que la plupart des championnats de football des autres continents où évoluent certains footballeurs africains appelés à défendre les couleurs de leurs pays d’origine. Ce qui, a priori, devrait poser un problème pour leur libération. Que non ! La FIFA semble accorder la priorité aux sélections nationales qui ont besoin des leurs pour prendre part à cette compétition, comme il est indiqué au paragraphe de l’annexe 1 du statut du joueur.

Il est stipulé ici que « Un club ayant enregistré un joueur doit mettre ce joueur à la disposition de l’association du pays pour lequel le joueur est qualifié, sur la base de sa nationalité, s’il est convoqué par l’association en question »… Il est, en outre, clairement indiqué que le seul motif dont un joueur peut prétexter, pour ne pas se présenter à une convocation du sélectionneur, c’est la blessure ou la maladie. Dans ces cas, il doit en apporter la preuve, et venir faire constater son état au médecin de l’équipe nationale, si sa Fédération l’exige.

Or, on l’a vu, dans le cas des Lions indomptables engagés dans le cadre de la compétition qui se déroule actuellement au Gabon, huit joueurs ont refusé de répondre favorablement à la convocation du sélectionneur Hugo Broos. Le motif avancé par certains est la consolidation de leurs places au sein de leurs équipes employeuses.

Le sujet, on l’imagine bien, n’a pas laissé indifférent dans l’opinion. Certains ayant pris fait et cause pour les joueurs concernés, tandis que d’autres demandent que soient simplement appliquées les sanctions prévues en la matière par la FIFA. Comme on peut le voir, dans le cas actuel, l’on constate que seul le club anglais de Liverpool semble avoir pris la mesure des risques de sanctions.

Le joueur Joël Matip n’a pas été aligné par son club il y a huit jours contre Manchester United, mais a retrouvé ses co- équipiers samedi dernier lors de la défaite de Liverpool contre Swansea. A quoi s’exposent les clubs des autres qui continuent de les aligner ; au mépris des règlements de la FIFA : la perte des points engrangés durant la période où ces derniers ont continué à jouer alors qu’ils auraient dû être du côté de leurs fédérations nationales. Le débat reste néanmoins ouvert sur le futur en sélection nationale de ces joueurs qui, même si certains peuvent le comprendre, ont choisi de privilégier l’intérêt individuel .