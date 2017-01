CAMEROUN :: L’université panafricaine offre encore une excellente main-d’œuvre : La sortie de la 2ème Promotion des lauréats a eu lieu le 20 janvier 2017 Ils étaient 57 chevaliers issus du Master en Gouvernance et Intégration régionale et 02 en Traduction et Interprétation, à recevoir leurs parchemins au cours d’une cérémonie présidée par Jacques Ndongo le ministre de l’Enseignement supérieur du Cameroun.

#ProfJacquesFame Après le 30 mars dernier, tapis rouge était déroulé vendredi 20 janvier 2017 à la 2ème Promotion des lauréats de l?Université panafricaine (UPA), branche Institut de gouvernance, des sciences sociales et humaines (Paughss), basée à Yaoundé. Au total, des étudiants de 19 pays membres de l’Union africaine (Ua), ont ainsi eu l’honneur de recevoir leurs chefs-d’œuvre du parterre de personnalités qui entouraient le Prof Jacques Fame Ndongo. Adoum Gargoum, ministre délégué auprès du ministre des Relations extérieures, Youssouf Adidja Alim, ministre de l’Education de base, ainsi que du recteur de l’université de Yaoundé II, laquelle assure la tutelle académique de l’Upa.

« Nous célébrons au cours de cette 2ème Promotion, la victoire sur les difficultés que nous avons eues à mettre sur pied l?Université panafricaine. Nous célébrons donc nos lauréats, gladiateurs de la connaissance. Qu’ils soient donc intrépides en tout lieu. Cette université témoigne de la grandeur de l’Afrique ! », a scandé le Prof Jacques Fame Ndongo.

Sollicité pour la lecture des résultats, le Prof Vincent Ntuda Ebodé le directeur par intérim de la Paughss a indiqué que sur 70 candidats ayant accepté de suivre leur cursus académique à l’Upa de Yaoundé, 57 sont parvenus au terme de leur formation, tandis que les autres, ont jeté le manche après la cognée. Aussi, sur les 57 lauréats issus de la filière Gouvernance et Intégration régionale, 02 recalés en Traduction et Interprétation issus de la cuvée 2016, ont-ils amené le nombre total de diplômés à 59.A toutes fins utiles, l’Upa voit le jour à la 15ème Session ordinaire de la Conférence des chefs d’Etat et de gouvernement du 27 juillet 2010 à Kampala (Ouganda). Il s’agit apprend-on, d’un réseau académique continental des institutions d’enseignement supérieur pour des études du 3ème cycle, en vue d’une recherche de pointe. L’Upa comprend actuellement 05 domaines repartis dans 05 pays africains : l’institut pour les Sciences fondamentales, de la technologie et de l’innovation (Nairobi – Kenya) ; l’Institut des Sciences de l’énergie, de l’eau et des changements climatiques (Algérie) ; l’institut des Sciences de l’espace (Cap – Afrique du Sud), et l’institut pour la Gouvernance, Humanités, sciences sociales et humaines (Yaoundé – Cameroun).

En visite au Cameroun en novembre 2016 pendant la Coupe d’Afrique des nations de football féminin, des Associations de journalistes, ont revendiqué à Dlamini Nkosazana Zuma la présidente de la Commission de l’Union africaine, la création des filières de Journalisme et de Communication au sein d’une Upa dont on apprend par ailleurs qu’elle envisage l’ajout de nouveaux Masters.

Il s’agit de : Master en Prévention et Gestion de conflits et des Catastrophes (Mpgcc), Master en Management des frontières et des espaces transfrontaliers (Mmfet) ; Master en Management des Ressources naturelles du sol et du sous-sol (Mmrnss), et du Master en Dynamiques migratoires et politiques d’émigration en Afrique (Mdmpea).