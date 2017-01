CAMEROUN :: Forum Energie - Eau- Environnement : La 3ème édition a lieu les 14 et 15 février 2017 à Yaoundé :: CAMEROON L’annonce a été faite jeudi dernier au cours d’une conférence de presse délivrée par Théodore Nsangou le directeur général (Dg) d’Electricity Development Corporation (Edc), lequel a indiqué que le conclave a pour but de scruter des solutions concrètes au développement durable.

#ThéodoreNsangou Accroitre le capital des ressources énergétiques, la disponibilité de l’eau, assurer la pérennité de l’environnement, afin de faire du Cameroun une société de développement. Voilà entre autres, l’un des objectifs assignés au 3ème Forum Energie- Eau – Environnement (EEE) qu’organise à l’espace Promote 2017 (Palais des congrès de Yaoundé), Edc.

« Il s’agira de trouver des passerelles entre les acteurs institutionnels et opérationnels de l’énergie, de l’eau et de l’environnement, afin de questionner les pratiques, partager les expériences sur les évolutions récentes dans le secteur et ouvrir des perspectives nouvelles dans la quête des solutions pour le développement de l’Afrique », a déclaré Théodore Nsangou qu’entourait Pierre Zumbach le président de la fondation internationale Inter-Progress, organisateur de Promote 2017, plateforme d’exposition et d’exhibition commerciale qui abritera le forum suscité.

Et le Dg d’Edc d’ajouter que le Nigeria a un déficit énergétique de 10 000 mégawatts, gap que peut combler le Cameroun en vendant ainsi au géant voisin, l’électricité pour une recette supérieure à ce que Yaoundé engrange avec son pétrole. « Oui, c’est possible.

Le Cameroun après la RD Congo, a le plus grand potentiel hydroélectrique d’Afrique », a scandé Théodore Nsangou tandis que Pierre Zumbach lui, indiquait que Promote 2017 comptera 50 exposants pour le forum EEE

Sont attendus au Forum EEE, des institutions nationales et internationales, les groupements professionnels, les Pme/Pmi liées aux affaires de l’eau, de l’électricité et de l’environnement, les organisations de la société civile ainsi que les organismes de financements.