On se souvient que le 17 août 2015 à Maroua, Edgard Alain Mebe Ngo’o, alors ministre délégué à la présidence chargé de la Défense (Mindef), installait le général de brigade Jacob Kodji dans ses fonctions de commandant de la 4eme région militaire interarmées (4e RMIA). L’une des actions de cet officier supérieur a été d’avoir su maintenir la discipline dans les rangs en veillant à ce que les chefs militaires assument leurs responsabilités qui consistent notamment à créer un cadre optimal d’encadrement des soldats.

#BokoHaram D’autres officiers ont également perdu la vie à la suite du même crash. Il s’agit du colonel Kameni (commandant de la 4ème région de gendarmerie), du lieutenant Tchinda (le pilote de l’appareil) et Emile Souloukna (le porte-fanion du général). Au moment où nous mettions sous presses, les circonstances de l’accident ne sont pas encore connues.

CAMEROUN :: Tombés sur le champ d’honneur : mort du Général Kodji et du Colonel kameni dans un crash d'hélicoptère :: CAMEROON C’est la consternation dans le pays. Le général de brigade Jacob Kodji, l’artilleur qui a amoindri Boko Haram, n’a pas survécu à un accident d’hélicoptère survenu ce dimanche 22 janvier 2017. Selon des sources sécuritaires de premier plan à l’Extrême-nord, le drame a eu lieu à 19 heures 10 à Madiné, un village bororo situé non loin de l’arrondissement de Bogo (département du Diamaré).

Que ces braves militaires ex-compatriotes reposent en paix!!! Je pense qu'ils méritent des hommages de la nation Là où d'autres chefs d'états prendraient personnellement part aux obsèques. On en voit qui prennent part aux obsèques des simples militaires de rang, mais paul biya va encore envoyer son représentant personnel. certains viendront ici me dire la présence de paul biya aux obsèques n'est en rien nécessaires. Seule sa belle-mère méritait des obsèques nationales radio-télévisées

