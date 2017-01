CAMEROUN :: CRISE ANGLOPHONE : POINT SUR LA SITUATION CE SOIR :: CAMEROON 1- Ayah Paul Abine, avocat général auprès de la Cour Suprême reste en détention dans l'une des cellules du Secrétariat d'Etat à La Défense à Yaoundé. Comme je l'ai indiqué vendredi matin au moment où il était attendu au SED pour une audition, le gouvernement de Yaoundé l'accusé d'être l'un des cerveaux des événements qui secouent la zone anglophone depuis octobres.

#AyahPaulAbine 2-Sur le terrain, nos sources font état de plusieurs morts depuis mercredi. Rappelons que internet reste coupée au Sud-Ouest et au Nord-Ouest. Des témoins parlent de migrations des populations des centres urbains vers les zones rurales fuyant la répression aveugle.

3-Le gouvernement aurait envisagé de perquisitionner la résidence de FRU NDI. Dans les cercles politiques on évoque pour la semaine prochaine de nouvelles arrestations et perquisitions. Les faucons du régime réfléchissent à la levée de l'immunité parlementaire de certains députés du SDF et RDPC.

4-Le gouvernement a décidé de mettre tous les moyens pour la reprise des cours dès lundi. Cependant le mot d'ordre de grève n'a pas été levé par un syndicat qui exigent avant toute discussion la libération des leaders du consortium dont le procès est prévu pour le début du mois de février. Certaines sources parlent du 1er ou du 3 février 2017.

4-Tassang Wilfried, leader du Consortium, en fuite, actuellement recherché par les forces de sécurité dément avoir levé le mot d'ordre de grève.

5-Les nouveaux leaders du consortium organisme interdit par l'état appellent au maintien du mouvement.