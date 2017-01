Match Cameroun-Gabon : Une histoire de 10 milliards de corruption :: CAMEROON Info ou intox ? Toujours est-il que l’information occupe la une du journal Echos du Nord dans son édition 396 du vendredi 20 janvier « Une radio périphérique a envoyé un enregistrement audio sur internet qui parle d’une possible transaction entre les staff camerounais et Gabonais.

#DunePossibleTransaction Contre la somme de 10 milliards de fCfa. » Au sujet du match qualificatif pour le second tour de la poule A qui opposera le Gabon pays organisateur au Cameroun qui aura lieu Dimanche 22 Janvier. Une rencontre importante pour les lions et les panthères qui joueront leur va tout. Cette rumeur de corruption a d’abord circulé dans les maquis et les points chauds de Libreville avant d’être relayée par la presse.

Sur le sujet, Roger Milla, le goleador Camerounais rencontré par la presse à été catégorique « Le Cameroun va jouer pour gagner, aucun calcul n’est envisagé »

L’intégralité de l’article paru dans le journal