Gambie : départ en exil de Yahya Jammeh après plus de 22 ans à la tête du pays :: GAMBIA L’ex-président gambien Yahya Jammeh a quitté samedi soir Banjul pour l’exil après avoir cédé le pouvoir à Adama Barrow, mettant fin à six semaines de crise politique et déclenchant des manifestations de joie dans la capitale.

#YahyaJammeh M. Jammeh, 51 ans dont plus de 22 à la tête du pays, a pris place à bord d’un jet privé, un Falcon 900 DX, qui a décollé peu avant 21H20 locales (et GMT) avec, à bord, le président guinéen Alpha Condé.

Ce dernier, selon des sources officielles guinéennes, devait l’accueillir au moins temporairement à Conakry.

Arborant ses habituels boubou et chapeau blancs, il a été salué à son départ par des dignitaires et une fanfare militaire, et acclamé des partisans regroupés sur le tarmac.

Son départ avait été précédé par celui d’un autre avion, d’une compagnie mauritanienne qui, selon des sources proches de la présidence guinéenne, transportait des proches et des collaborateurs l’accompagnant dans son exil.

En apprenant que Yahya Jammeh avait effectivement quitté la Gambie, des habitants de Banjul sont sortis dans les rues, manifestant leur joie, notamment à Grand Banjul (banlieue), selon un correspondant de l’AFP.

"Nous sommes libres maintenant !Nous ne sommes plus en prison", a lancé Fatou Cham, 28 ans.

Pour Modou Lamin Dumbuya, 25 ans, le départ de Yahya Jammeh signifie que "les Gambiens en exil sont libres de rentrer".Et "ce qui est bien, c’est que Jammeh saura maintenant ce que cela veut dire, d’être réfugié à l’étranger".

Ce départ a été obtenu à l’issue d’une médiation conduite par les présidents mauritanien Mohamed Ould Abdel Aziz et guinéen Alpha Condé, mandatés par la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (Cédéao, 15 pays dont la Guinée mais pas la Mauritanie).

L’accord conclu "prévoit le départ de Yahya Jammeh de Gambie pour un pays africain avec toutes les garanties pour sa famille, ses proches et lui-même.Il peut retourner dans son pays quand il veut et comme il veut", a expliqué M. Ould Abdel Aziz à son retour à Nouakchott.

- Après la Guinée, la Guinée équatoriale -

D’après plusieurs sources officielles, Conakry n’est qu’une étape sur la route de l’exil de M. Jammeh.

"Yahya Jammeh préfère dans un premier temps venir s’installer en Guinée, rester un moment à Conakry avant que, avec les autorités guinéennes, il ne décide lui-même où il va aller s’installer définitivement", avait déclaré samedi après-midi à l’AFP le secrétaire général de la présidence guinéenne, Kiridi Bangoura.

Depuis vendredi, des sources politiques diverses avaient évoqué des offres d’asile en Guinée, au Maroc, en Mauritanie et en Guinée équatoriale, ce dernier pays étant qualifié de destination finale "fort probable" par un responsable mauritanien.

A Conakry, selon des sources officielles et aéroportuaires, un avion équato-guinéen attendait pour emmener M. Jammeh en Guinée équatoriale.

L’appareil est venu avec à bord "un haut responsable de la présidence équato-guinéenne et le ministre des Transports.Ils viennent chercher Jammeh mais ils ne partiront pas ce (samedi) soir" de Conakry, a indiqué un responsable de la police aéroportuaire.

Yahya Jammeh avait annoncé sa décision de quitter le pouvoir à la télévision dans la nuit de vendredi à samedi."J’ai décidé aujourd’hui en conscience de quitter la direction de cette grande nation, avec une infinie gratitude envers tous les Gambiens", a-t-il déclaré.

La crise en Gambie a éclaté le 9 décembre, lorsque Yahya Jammeh a refusé de reconnaître les résultats de l’élection présidentielle du 1er décembre, dont Adama Barrow a été déclaré vainqueur.

De multiples initiatives ont ensuite été prises pour le faire changer d’avis, notamment par la Cédéao, sans succès jusqu’à la médiation de vendredi.

La Cédéao a fait entrer jeudi après-midi des troupes de plusieurs de ses pays en territoire gambien.L’opération a été lancée peu après la prestation de serment d’Adama Barrow à l’ambassade gambienne à Dakar, où il est accueilli depuis le 15 janvier à la demande de la Cédéao.

L’intervention militaire a été ensuite suspendue pour donner des chances à la nouvelle médiation, qui a abouti au départ de M. Jammeh.