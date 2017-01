CAMEROUN :: Lutte contre Boko haram : Le Nigéria sous-équipé pour relever le Bir :: CAMEROON Leurs militaires devraient remplacer les Camerounais de l'opération Thunder1.

#L'opérationThunder Le chef d'état-major des armées du Nigeria, le général Tukur Buratai, a fait le point de la lutte contre Boko haram le 18 janvier dernier à Maiduguri. C’était au poste de commandement de l'opération Lafiya Dolle. En regrettant le fâcheux bombardement des personnel humanitaires et des déplacés par l'aviation nigériane mardi dernier, il a décrit le prochain ordre de bataille.

Pour lui, il faut que l'armée nigériane se tienne prête à remplacer l'opération Thunder 1 du Bir à Ngoshe. Seulement, les adjoints du général ont soulevé des difficultés qui rendent impossible le remplacement souhaité. " Il y a des difficultés en matériels et en personnels de qualité", a dit un militaire. L'opération Thunder 1 partie du Cameroun le 19 décembre 2015 devrait s'achever le 20 janvier 2017. Elle réunit les militaires d'élite du Bir. Ils sont des centaines sélectionnés parmi les meilleurs de ce corps pour appartenir à l'opération Alpha.

Celle-ci a encore trié en son sein près de 1500 hommes pour l'opération la plus longue et de la plus grande envergure jamais mené par l'armée camerounaise au-delà de ses frontières. Pour Thunder1 il y a eu deux composantes. Dans les airs, il y a un Cessna de surveillance, des drones et deux hélicoptères d'attaque Mi 24. Sur terre, il y 'a une trentaine de blindés Ratel de fabrication sud-africaine. De l'artillerie avec des canons de 155 et des squadrons notamment. Il y a aussi une brigade canine avec chiens renifleurs d’explosifs.

L'opération Thunder 1 est coordonnée par le colonel Joseph Nouma, le commandant de l'opération Alpha qui est sur le terrain au Nigeria. Il est secondé par le colonel Dourayn, les lieutenant colonels , Mohaman et Tetcha , des spécialistes qui ont gagné leur réputation dans les multiples revers qu'ils ont infligé à Boko haram. Le général Buratai informé des difficultés de son armée à réunir en peu de temps une si grande qualité, a recommandé la concentration des efforts.

Ce principe de guerre qui pour lui est la solution pour finir la guerre à Sambisa et ne pas permettre aux terroristes de se reconstituer. "Sinon ils reviendront plus forts et la guerre sera à recommencer à zéro".