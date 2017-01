CAMEROUN :: Grandes réalisations : Le projet bloqué d’une ville nouvelle à Kribi :: CAMEROON Pour le moment, en dehors du port qui a déjà vu le jour, le complexe industrialo-portuaire manque d’institution de pilotage et de leadership pour sa réalisation.

#ComplexeIndustrialo-portuaire Le complexe industrialo-portuaire de Kribi est décidément un mastodonte difficile à manœuvrer. C’est que c’est un gigantesque projet qui enjambe les limites du seul port en eau profonde pour bâtir une ville nouvelle sur les bords de l’océan Atlantique. Outre la composante portuaire, le complexe industrialo portuaire de Kribi comprend : une zone industrielle et commerciale associées aux installations portuaires.

D’une superficie de 20 000 ha, ces installations sont dédiées au développement des industries lourdes (à proximité des ports, des autoroutes et des voies ferrées), moyennes (entre le port et les zones de résidence) et légères (près de la ville). Il y a aussi une composante urbaine comprenant une agglomération nouvelle qui se développera sur 4 000 ha et abritera les employés du complexe et leur famille, avec une prévision de 100.000 habitants à l’horizon 2040.

Comme une mise en bouche de cette transformation annoncée, une autoroute de 30 km est actuellement en construction entre le site de Mboro qui abrite le port et le centre de Kribi.

Avec la fin des activités du comité de pilotage et de l’unité opérationnelle, sous la coordination de quelle instance se poursuivent les travaux qui se réalisent en dehors du périmètre du port autonome de Kribi ? Cette question trouve sa réponse dans la mise sur pied d’un comité de pilotage reconfiguré pour le complexe industrialo-portuaire afin de donner vie à l’ensemble des autres aménagements prévus dans le cadre de la ville nouvelle de Kribi. Les projets de textes y relatifs sont dans les services du Premier ministre, qui avait déjà créé le précédent comité de pilotage.

Cette nouvelle organisation doit requérir l’avis de la présidence de la République, ce qui induit une navette qui n’a pas une réputation de célérité entre Etoudi et l’immeuble Etoile. Beaucoup d’espoirs des employés reposent pourtant sur la poursuite des activités du complexe, qui reviendrait alors donner vie à l’ancienne unité opérationnelle en hibernation.

Ainsi de l’opérationnalisation du port en eau profonde de Kribi, qui fêtera bientôt son troisième anniversaire sans avoir accueilli le moindre navire commercial. Certes le port autonome de Kribi est en train de mettre sur pied les modalités de sa propre organisation et de son fonctionnement, mais la question des contrats avec les concessionnaires du terminal à conteneurs et du terminal polyvalent reste un vrai souci.

Bien que les groupements Bolloré/CMA CGM/CHEC et Necotrans/ KPMO aient été désignés adjudicataires le 23 août 2015 et les négociations finalisées, les contrats définitifs d’exploitation n’ont toujours pas été signés. Cela n’est pas le rythme de l’émergence économique.