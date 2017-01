AFRIQUE :: SponsorIng : Pourquoi le groupe Total sponsorise la CAN :: AFRICA Cet engagement de la multinationale française dans le football africain s’inscrit dans une stratégie d’image beaucoup plus efficace.

#GroupePétrolier Pourquoi le groupe français Total a signé avec la Confédération africaine de football (CAF) un accord portant sponsoring de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) pour les huit prochaines années ? Cet engagement de la multinationale française dans le football africain s’inscrit dans une stratégie d’image beaucoup plus efficace. Concrètement, l’entreprise veut s’afficher comme le premier major pétrolier sur le continent.

Elle sait que sponsoriser une équipe, ou une compétition de football comme la CAN, a l’avantage de comporter moins de risques que le fait de sponsoriser un unique individu. On y retrouve également des valeurs de performance dans la compétition, des valeurs de dépassement de soi ainsi que l’esprit d’équipe dans certains cas.

« Il est de bonne guerre qu’une entreprise tente de redorer son blason avec ce genre d’opérations. Outre le sport, Total se positionne aussi par exemple sur la jeunesse, en organisant des prix de jeunes entrepreneurs africains dans un certain nombre de pays », expliquait récemment Succès Masra, économiste tchadien, spécialiste de la diversification économique et des énergies renouvelables.

En devenant sponsor, le groupe pétrolier cherche à s’adresser au client dans son quotidien, dans ses loisirs, dans ce qui a du sens pour lui et de l’intérêt. C’est pourquoi, certaines marques comme Deutsche Telekom, Allianz, ou Chevrolet avec Manchester United, souhaitent peu à peu faire partie du quotidien des consommateurs et de la vie de la société en général.

L’objectif étant de faire voir une marque ou un nom de société à un maximum de personnes, communiquer grâce à un mode potentiellement plus efficace que les modes de communication classiques de plus en plus en perte de vitesse. Ensuite, écrivent les spécialistes, les sponsors cherchent à conserver les valeurs de la marque à travers le projet sponsorisé. Le sponsoring et le partenariat sont des outils idéaux pour lancer un produit, donner un coup de projecteur sur une marque, ou bien même pour les petites marques, sortir de l’ombre et se faire connaître.

Le groupe, présent dans 44 pays sur le continent depuis plus de 80 ans, participe activement au développement de l’Afrique avec plus de 10 000 collaborateurs répartis sur le territoire. Il est le premier groupe pétrolier d’Afrique avec près de deux millions de clients et 4 200 pompes à essence, c’est 30% de la production d’hydrocarbures qui est réalisée sur ce continent.