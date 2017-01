Luxembourg-Cameroun, Diaspora: YANNICK DEE, LE KING DES TROPIQUES est de retour avec "Casser le derrière" Après les titres "C´est chaud", "Promener le chien", Yannick DEE est de retour avec un nouveau single "Casser le derrière". Un titre assez provocateur qui évoque de prime abord une façon de danser. Au delà de son rythme envoûtant qui fait "casser le derrière", c´est aussi une autre réalité de nos sociétés qui s´annonce, d´une façon crue et sans ambages.

#YannickDee Yannick Dee, c´est une véritable bête de scène avec son style "urban music". Issu d´une famille mbamoise, DEE est un artiste plein d´inspiration et d´énergie intarissable qu´il dégage dans ses clips et sur scène. Installé au Luxembourg et après moult concerts sur le continent européen, il revient avec un nouveau single "Casser le derrière" qui fait d´ores et déjà grand bruit sur la toile. Le clip est réalisé par Chris KAY Films, la chanson produite au studio Manu Live DJ, avec le "Beat Maker" Cowboy et à l´arrangement et production Label Zobiboz au Luxembourg. Au delà de l´ambiance de cette musique, Yannick DEE va en guerre contre les pratiques dangereuses dans la quête du pouvoir et du succès.

Il ne manque pas l´occasion de remercier tous ceux qui de près ou de loin le soutiennent dans son voyage musical, particulièrement la diaspora camerounaise du Luxembourg.

Pour plus d´informations, veuillez svp contacter le manager de l´artiste, AF3GEvents, à l´adresse af3gdoubleface@yahoo.fr ou appeler au numéro 00352691570694.

La page Facebook de l´artiste: https://www.facebook.com/yannickdee?fref=ts