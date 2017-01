CAMEROUN :: Priorité à la protection foncière :: CAMEROON C’est l’un des principaux défis que s’est fixé le ministre Jacqueline Koung à Bessiké en 2017, lors de la cérémonie de présentation de vœux mardi dernier.

#DépartementMinistériel C’est par une célébration œcuménique que la cérémonie de présentation de vœux a démarré au ministère des Domaines, du Cadastre et des Affaires foncières (Mindcaf) mardi, 17 janvier dernier. A cette occasion, les ministres du culte ont remis la nouvelle année entre les mains du Seigneur et prié pour que les activités de ce département ministériel se déroulent bien.

Prenant la parole après le recueillement, le ministre Jacqueline Koung à Bessiké a dit qu’il sera question, entre autres, de mettre un accent sur l’informatisation des services, les procédures et les produits du Mindcaf, afin de disposer d’un système fiable et sécurisé d’informations cadastrales, domaniales, foncières et patrimoniales.

Tout ceci en vue de la numérisation des documents, qui vise la sécurisation et la protection des droits et des biens des personnes, la valorisation du territoire national. L’éradication des nombreux litiges fonciers, la réduction considérable des délais de traitement des dossiers domaniaux, fonciers, patri- moniaux et cadastraux n’étaient pas en reste des préoccupations.

Pour relever ces défis, le Mindcaf a invité ses collaborateurs à plus de responsabilité, de rationalité et de justice. Concernant les perspectives, le ministre a assuré que certaines actions que son département ministériel avait déjà engagées vont se poursuivre. Il s’agit entre autres de l’amélioration de l’accès à une propriété foncière sécurisée. Le renforcement du réseau géodésique, l’amélioration de la gestion des loyers tant dans les services centraux que déconcentrés.