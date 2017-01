CAMEROUN :: Au tribunal : Traduit en justice pour escroquerie foncière :: CAMEROON Le prévenu a été présenté mercredi dernier au procureur du Tpi centre administratif de Yaoundé.

#MbargaOnana Il est environ 14h mercredi 17 janvier 2016 au tribunal de première instance (Tpi) centre administratif de Yaoundé, lorsque le prévenu est appelé dans le box des accusés pour répondre des faits d’escroquerie foncière et abus de confiance. Après réception du serment par le greffier, la phase de débats peut alors commencer. Prenant la parole en première intention, l’avocat de Michel Mba, mis en cause dans cette affaire, réclame la présence d’un second prévenu absent à la barre.

Selon le conseil du prévenu, la présence de Sieur Mbarga Onana est indispensable pour la suite des débats, puisqu’il était présent et acteur dans la matérialisation des faits. S’appuyant sur l’absence du sus nommé, le conseil de la défense demande un renvoi, question d’assigner le nommé Mbarga Onana à comparaître. Argument rejeté par l’accusation qui dénonce le camp adverse de faire du dilatoire. Prenant acte des arguments présentés de part et d’autre, le juge en charge du dossier demande la poursuite des débats.

Le contentieux entre les deux parties remonte à 2010. Mme Tédondjé accuse le nommé Mba Michel de lui avoir vendu courant 2010 une parcelle de terrain de 500 m2. Elle n’entrera jamais en possession de ce bien. Interrogé par l’accusation sur les faits qui lui sont reprochés, l’accusé affirme n’avoir jamais vendu un espace quelconque à la victime. « La plaignante a plutôt fait une transaction avec le nommé Mbarga Onana pour l’acquisition dudit terrain. Je n’y suis pour rien», se défend le mis en cause devant la barre. Brandissant des reçus de versement effectués lors de la transaction.

L’accusation s’interroge cependant : «Comment pouvez-vous signer les reçus d’une transaction effectuée en votre absence ?». L’accusé se dédouane en indiquant qu’il a été mandaté par les deux parties pour signer les reçus de versement. Poursuivant son argumentaire, le prévenu fait savoir qu’il a tout comme la plaignante été floué par Sieur Mbarga Onana, lors d’une précédente transaction pour l’achat d’un lot de même dimension voisin à la sienne. L’autre élément à charge versé dans le dossier de l’accusation c’est un certificat de vente de la parcelle querellée, portant la signature de l’accusé.

Clamant son innocence, ce dernier taxe le document de faux. La suite de cette affaire est reportée au 1er février prochain pour des réquisitions du ministère public et plaidoiries.