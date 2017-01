Didier Ovono en appelle au peuple gabonais: "Battons le Cameroun d'abord" Le gardien d'Ostende et doyen des joueurs du Gabon retenus pour la Coupe d'Afrique des Nations de football qui se déroule actuellement dans le pays, Didier Ovono a lancé un appel au peuple, encourageant le pays-hôte à surmonter ses divisions post-électorales. Lui s'est engagés pour battre le Cameroun, dimanche, et ainsi qualifier le pays pour les quarts de finale du tournoi.

#DidierOvono "On doit battre le Cameroun. Binationaux ou pas, on est Gabonais. Et celui qui rentre sur le terrain, qu'il soit né ici ou en France, il est Gabonais", a-t-il déclaré vendredi.

"On est des Gabonais avant tout. Il y en a certains qui ont perdu des proches. Mais quand on va défendre le pays, on le défend d'abord avec notre art, jouer au football", a-t-il ajouté interrogé sur les violences post-électorales de septembre, alors qu'une partie de l'opposition a appelé au boycott de la CAN.

"Le point de vue d'appel au boycott, pour moi c'est légitime par rapport à certains, mais pour nous les footballeurs, en ce moment, on a besoin du peuple, on a besoin des Gabonais", a-t-il insisté, premier joueur à s'exprimer sur le contexte particulier qui entoure le pays-hôte et son équipe.

"On est venu pour défendre le Gabon. On joue pour le Gabon. On a le temps, après la Coupe d'Afrique des Nations, de panser nos blessures. Mais pour l'instant on est tous derrière la Nation, parce qu'elle a besoin de nous", a poursuivi Didier Ovono.

Le Gabon doit absolument battre le Cameroun dimanche pour être sûr de se qualifier pour les quarts de finale après deux nuls 1-1 contre la Guinée-Bissau et le Burkina Faso. .