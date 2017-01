Cameroun: Le Droit de réponse de monsieur Emmanuel Chatué, PDG Canal2 International :: CAMEROON Par l´entremise de son avocat-conseil Me Jonathan Nana Tchoua, camer.be a reçu ce vendredi 20 janvier 2017 á 19h21 par courrier électronique, le droit de réponse de monsieur Emmanuel Chatue, cité dans l´article intitulé « Cameroun-Bandjoun : Comment Emmanuel Chatue veut mettre un village á feu et á sang » et mis en ligne ici même le 19 Janvier 2017 dernier. camer.be reviendra en temps opportun sur les conditions de fond et de forme de ce droit de réponse que voici in extenso.

#EmmanuelChatue DOUALA LE 20 Janvier 2017

A

Monsieur Jean Marc ISSA BAHALAL

Directeur de Publication de

Camer.be

Objet : DROIT DE REPONSE

Monsieur,

Je viens par les présentes au nom et pour le compte de monsieur EMMANUEL CHATUE, PDG de Canal2 international dont je suis l’Avocat-Conseil vous adresser ce droit de réponse relativement à votre article intitulé « Cameroun-Bandjoun : COMMENT Emmanuel CHATUE VEUT METTRE UN VILLAGE A FEU ET A SANG », mis en ligne le 19 Janvier 2017 sur Camer.be ;

En votre qualité de Directeur de Publication, vous êtes tenu d’insérer sous peine de poursuites prévues par la loi N°2010/012 du 21 décembre 2010 relative à la cybercriminalité au Cameroun, la réponse qui va suivre sans préjudice aux actions pénales éventuelles ;Monsieur BAHALAL,Votre article « COMMENT EMMANUEL CHATUE VEUT METTRE UN VILLAGE A FEU ET A SANG » de par son intitulé péremptoire, met en cause le sieur CHATUE PDG de Canal2 International ;Monsieur CHATUE pour votre gouverne n’a jamais été ni de loin ni de près impliqué dans ce litige foncier de BANDJOUN, il ne s’est jamais porté acquéreur dudit terrain dont il ignore même l’emplacement ;Quand il a besoin d’un terrain à l’ouest du Cameroun on le lui attribue gratuitement ;Sans éléments probants et sans l’avoir entendu préalablement, son honneur et sa considération ont été massacrés dans votre PAMPHLET ;Le sieur KAMGA LUC impliqué dans ce litige foncier n’est que le « beau frère », trivialement appelé « TCHANGO » de monsieur CHATUE, et c’est peut être là son seul crime ;Si votre collaborateur Monsieur Alain NDANGA avait par SOUCIS de professionnalisme ET D’EQUILIBRE rencontré Monsieur CHATUE avant de vous proposer son article, il aurait compris que ce dernier est étranger à ce litige ;Le fort contraste entre le titre de votre article et le contenu du sous-titre de son paragraphe 16 « EXPLIQUER L’INEXPLICABLE » démontre votre volonté de nuire et de porter atteinte à l’honneur et à la considération de monsieur Emmanuel CHATUE.« L’atteinte à la considération existe dans toutes imputations capables de compromettre la situation sociale de la personne visée, que cette personne soit attaquée dans sa vie privée, publique ou professionnelle » disait Robert VOUIN ;Il s’agit de toute imputation de nature à faire penser que l’on n’est pas citoyen honorable et que l’on ne respecte pas les règles de conduite qui font l’honnête homme et le bon père de famille ;Il est claire à la lecture de l’article incriminé que les faits imputés à CHATUE Emmanuel ne sont pas avérés : (ni preuve, ni imputabilité) ;CHATUE Emmanuel demande que cet article satirique soit retiré après la publication du présent droit de réponse ;Les auteurs, commanditaires, complices de cette ignominie seront poursuivis conformément à la loi relative à la cybercriminalité ;SalutationsMe NANA TCHOUAAVOCAT-CONSEIL de Emmanuel CHATUEAVOCAT AU BARREAU DU CAMROUNPdt de l’Association internationale de Lutte contre la Cybercriminalité bureau du Cameroun (AILCCC)Tel : (237) 699.51.38.25