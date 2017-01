BELGIQUE :: Refus d’entrée aux États-Unis: une camerounaise accouche en plein vol entre Chicago et Bruxelles :: BELGIUM Anwei Arrette, une femme originaire du Cameroun a donné naissance à un petit garçon en plein vol, le 8 janvier dernier, ont annoncé nos confrères du Nieuwsblad. Le bébé se porte bien, la maman ayant pu être aidée par un médecin et une infirmière qui se trouvaient également à bord de l’avion qui circulait entre Chicago et Bruxelles.

#PetitGarçon L’accouchement s’est bien déroulé, et a été rapidement mené à terme, écrit le quotidien néerlandophone. Le petit garçon est venu au monde sous un tonnerre d’applaudissements et quelques passagers lui ont également donné des vêtements après l’atterissage.

Mère et nouveau-né ont été emmenés à l’hôpital et se portent bien.

Âgée de 32 ans, Awei Arrette n’a pas pu entrer aux États-Unis, les autorités suspectant qu’elle voulait y faire naître son enfant afin qu’il obtienne la nationalité américaine. Elle a donc été renvoyée au Cameroun via Bruxelles. Elle y séjournera sans doute un mois avant de retourner dans son pays d’origine.

My dad delivered a baby on his flight today. the man has done it all @united #unitedAIRLINES #MVP