A l'heure actuelle, « La plupart des gens sont rentrés chez eux maintenant... Banjul est calme et sereine », rapporte Daniel, un habitant de la capitale. Les célébrations improvisées sont terminées, mais il y a encore « une sorte de gaité », confie-t-il. « Moi je suis heureux, je suis content, je suis excité parce que c'est une nouvelle Gambie désormais. Tout va changer. »

L’investiture d’Adama Barrow a été accueillie par des scènes de liesse. A Dakar, mais aussi à Banjul, où des groupes de manifestants sont descendus dans les rues pour laisser éclater leur joie, sans que les militaires positionnés dans la ville n’interviennent. « J'ai regardé l'investiture à la télé et j'ai été aussitôt dans la rue pour laisser éclater ma joie. Les gens étaient joyeux et sortaient dans la rue pour le montrer après qu'il ait prêté serment comme nouveau président de la Gambie », témoigne Daniel, un habitant de la capitale gambienne.

L'opération militaire ouest-africaine a été lancée alors qu’à Dakar, le président élu Adama Barrow a prêté serment depuis l’ambassade de Gambie au Sénégal. Dans sa première allocution, il a prôné le rassemblement et promis que son pays allait rejoindre le concert des démocraties. Le secrétaire général de l’ONU Antonio Guterres l’a appelé un peu plus tard pour lui signifier son soutien.

Coïncidence ou pas, des heurts ont été signalés vers Diaboudior et Toukara, près de la frontière sud de la Gambie, au moment même où le commandement de la force d'attente de la Cédéao a annoncé la présence de ses hommes sur le sol gambien. Ces affrontements ont opposé un détachement de l'armée sénégalaise et des éléments des forces démocratiques de Casamance (MFDC), alliées au président Jammeh.

Le Conseil de sécurité des Nations unies venait à l’unanimité d’accorder son soutien aux initiatives menées par la Cédéao pour obliger Yahya Jammeh, dont le mandat était officiellement terminé depuis mercredi minuit, à quitter le pouvoir. Et côté gambien, le chef de l'armée a déjà prévenu qu'il n'entrainerait pas ses hommes dans un « combat stupide ».

Positionnées le long de la frontière depuis la veille, les troupes ouest-africaines sont entrées en Gambie dans l’après-midi ce jeudi. « Il y a un contingent du Nigeria avec des moyens terrestres, navals et aériens, un contingent sénégalais, un contingent ghanéen, un contingent togolais, malien, et des personnels de l’état-major de la force en attente de la Cédéao », a détaillé à RFI le porte-parole de l'armée sénégalaise, le colonel Abdoul Ndiaye.

#YahyaJammeh Une dernière tentative de médiation avec Yahya Jammeh va être menée ce vendredi, a annoncé le président de la Commission de la Cédéao Marcel Alain de Souza lors d’une conférence de presse à Dakar. « Le professeur Alpha Condé de la Guinée a été sollicité en dernier ressort pour faire encore un geste. Il se rendra en Gambie, accompagné d'une mission de la Cédéao et des Nations unies. »

gabson

@rfi, dans votre Reportage, vous n'avez croisé aucun GAMBIEN qui supporte JAMMEH???



Imaginez que les sénégalais qui ont été corrompus par vous, comme toujours, pour faire votre sale boulot, entrent en GAMBIE, et se mettent á assassiner les GAMBIENS, pour arriver á la Résidence de JAMMEH, vous croyez que le PEUPLE GAMBIEN se laissera faire? Pourquoi votre barrow n'a-t-il pas "prété serment" dans son domicile en GAMBIEN, protégé par le PEUPLE censé l'avoir élu?



Quelle légitimité Aura-il s'il préte serment au Sénégal, dans une REPRÉSENTATION?



Or la représentation est une délégation et la délégation ne se délégue pas!



PEUPLE GAMBIEN, ne laissez pas des fils d'esclaves vous humilier, défendez-vous au nom de l'honneur, face á ces corrompus de sénégalais vendeurs d'esclaves depuis le début!



JE SOUTIENS LA REBELLION CASAMANCAISE CONTRE LE sénégal!