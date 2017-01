FRANCE-CAMEROUN-MUSIQUE: LADY PONCE A LA CIGALE DE PARIS CE SAMEDI 21 JANVIER 2017: ON S'ACHEMINE VERS UN GUICHET FERME L'information vient de nous parvenir via son manager Guy METANG. Et pourtant hier à la conférence de presse d'avant spectacle au Hilton Paris la Défense, l'on était plutôt serein. Une bonne heure pour parler de l'artiste, son single, ses 10 ans de carrière. Un grand moment de communion, très conviviale entre Lady Ponce et la presse venue massivement soutenir la divas nationale devenue la Divas internationale. Et pour clôturer cette belle soirée, un repas copieux de la gastronomie française était au menu avec du bon vin. Rendez vous le 21 janvier 2017 à la Cigale de Paris et pour les retardataires, passez juste un coup de fil à ce contact +33629714495 pour se rassurer qu'il y a encore de la place pour vous.

#ManagerGuyMetang