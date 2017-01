France - Consulat général du Cameroun á Paris: Le calvaire des usagers au téléphone :: CAMEROON Obtenir du consulat général du Cameroun à Paris, en France, un service au téléphone est totalement impossible au point où l´on se demande á quoi servent les numéros indiqués sur certains documents ou sur le site internet, ce d´autant plus que ces numéros ne permettent pas d´avoir quelqu´un au bout du fil, même en appelant des jours ou des mois durant.

#ConsulatGénéral Messagerie 562 pleine á jamais

Finalement á quoi servent les numéros de téléphone 0033 180 48 23 62 et 0033 146 51 89 00 du Consulat général du Cameroun à Paris, si ce n´est que pour de la figuration?

Écouter ce message:

" Vous êtes en relation avec le répondeur de 562.

Désolé! Cette messagerie est pleine.

Il ne permet plus l´enregistrement d´un nouveau message.

Merci d´avoir utilisé notre messagerie.

A bientôt!"

Or, une très suave mélodie " Bienvenue au Cameroun/ Welcome to Cameroon" du célèbre saxophoniste camerounais Manu Dibango vous berce patriotiquement l´ouie d´entrée de jeu, vous met en confiance camer.be et vous procure une fierté légitime. Et pourtant, celle-ci contraste très mal avec la charmante voix européenne du répondeur qui au final, ne vous permet pas d´ avoir quelqu´un au bout du fil afin d´obtenir le service pour lequel vous avez décidé d´appeler.

Pléthore de plaintes

A la suite donc de nombreuses plaintes de certains compatriotes parvenues á notre rédaction, camer.be a décidé de voir un peu plus clair en passant de multiples coups de fils la semaine dernière et hier, pour le compte d´une dame qui essaie pour la nième fois malgré elle, de s´enquérir sur la suite réservée á sa demande d´établissement d´un nouveau passeport.

Malgré son reçu de la demande de passeport datant du 18 juillet 2016, elle n´est toujours pas en possession du précieux sésame, ni par courrier électronique, ni par voie postale alors que le délai prévu dans ce cas est de deux (02) mois.

Par ailleurs, sur le site internet du même consulat, y sont affichées les listes mensuelles des passeports en souffrance ; camer.be sauf que les dernières listes datent de juillet 2016. C´est á se demander si depuis cette date, aucun passeport n´a été renouvelé ou prorogé ?

Au demeurant, il se pose un réel problème de communication et/ou de circulation des informations entre les représentations diplomatiques du Cameroun et les usagers, notamment la diaspora camerounaise qui se plaint, soit de n´être pas au courant de certaines informations, soit de n´être pas camer.be en mesure de joindre leurs représentations pour quelque service que ce soit, au motif que les numéros sonnent dans le vide ou que la messagerie 562 est …toujours pleine, donc impossible de laisser un message avec le mince espoir d´être rappelé plus tard.

Ou encore cet autre cas de fnuméro de téléphone, le numéro 0049-30 …..991 par exemple, qui figure toujours sur les documents de l´ambassade du Cameroun à Berlin alors qu´il appartiendrait á un particulier. Quoique très embarrassé au téléphone, ce dernier a dit á notre reporter que son « domicile n´est pas l´ambassade ».

D´où l´importance du secteur Communication et Relations publiques, 7eme secteur du document intitulé Termes de référence du Forum de la Diaspora, FODIAS 2017, prévu du 28 au 30 Juin 2017 à Yaoundé. Bienvenue au FODIAS 2017 !