Vox Pop : Que pensez-vous de l'interdiction de certains regroupements anglophones ?

"C'est un coup d'épée dans l'eau" : Me Joseph Lavoisier Tsapy. Avocat

La décision d?annulation du Scnc est assez surprenante. C’est un coup d’épée dans l’eau. Depuis des années, ce mouvement pose des actions, on arrête ses membres, et on ne suspend pas le mouvement jusqu’à ce jour. Ce qui est surprenant. Autre fait c’est depuis 1997 au lendemain du départ de la minorité anglophone de la table de négociation à Buea, de la « All anglophone Conférence », qu’a été crée ce mouvement. Ils ne sont pas légalisés juridiquement quelque part. Sauf erreur de ma part. Tout comme le consortium.

#PrixFort Comment donc suspendre des mouvements qui légalement n’existent pas, et ce 30 ans après leur création et leur fonctionnement? Sur le plan juridique, c’est un coup de poing dans l’eau. Le gouvernement veut donc utiliser la répression. C’est fâcheux. Il faut une bonne négociation, avec des bons négociateurs, des bons médiateurs qui ne sont pas marqués comme les ministres corrompus du régime pour résoudre le problème anglophone. Pas par la violence qui va plutôt radicaliser les positions.

“Les élèves payent à tord le prix fort” : Reine Futé. Cadre au conseil national de la jeunesse du Cameroun

Je ne peux que regarder cette crise qui prend cette proportion sous le sens de la jeunesse. Je ne vais pas me demander si le choix de l’interdiction de certaines associations et mouvements revendicatifs est bien ou pas. Je me demande si ce choix est opportun pour la jeunesse. Depuis, ce sont les jeunes qui ne peuvent pas aller en classe, qui ne peuvent pas avancer. Ceux qui sont devant, ont leurs salaires, ont leurs activités.

Mais que gagne cette jeunesse qui ne va plus en classe ? Voila ce que je peux dire. Donc, je ne vais pas répondre tel que vous le désirez si c’est une bonne décision d’interdire le fonctionnement de certains mouvements ou pas. Je vais m’interroger et m’inquiéter pour cette jeunesse qui paye le prix fort de ce combat entre des mouvements de revendication et l’Etat. Qu’ils pensent à l’intérêt de la jeunesse.

“Le respect de la constitution” : Joseph Confiance Fongang. Ancien député

Je pense que dans chaque pays, dans chaque institution et même dans chaque groupe, il y a des règles qu’il faut respecter. Et dans un Etat le respect de la constitution doit prévaloir. Nous sommes tous comme les enfants d’un même père, et les enfants insatisfaits doivent clamer qu’ils ont des besoins qu’il faut combler.

C’est normal. Mais, on ne doit pas crier au point de chercher à tout détruire dans la maison quand on veut se faire comprendre. Donc il faut respecter le choix du ministre de l’administration territoriale et de la décentralisation qui a décidé de mettre fin aux manipulations qui prenaient le dessus sur les véritables réclamations. Donc j’apprécie positivement cette décision. Il faut que les règles de l’Etat soient respectées.