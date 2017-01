CAMEROUN :: La Sabc se lance le défi :: CAMEROON Pour parvenir à cet objectif noble si cher à toute la nation camerounaise, quoi de plus normal que de se retrouver autour d’un pot. A ce sujet, elle vient de mettre sur le marché une nouvelle bière qui célèbre la fraternité : la « Manyan ».

#Fraternité» Il n’y a vraiment plus de doute à ce faire au sujet de la citoyenneté de la société Anonyme des Brasseries du Cameroun (Sabc). Alors qu’il est établi et vérifié que cette société créée en 1948 est le plus grand pourvoyeur d’impôts de l’Etat, qu’avec ses 5 usines sur l’ensemble du pays dans lesquelles on note une forte représentation de cadres nationaux, que la Sabc, pourvoyeur d’emplois directs et indirects (6000) est dotée du meilleur système de rémunération des employés, la structure dirigée depuis le 1er janvier 2017 par Emmanuel De Tailly au terme du Conseil d’Administration tenu aux Brasseries et Glacières Internationales (à Paris) le 7 décembre 2016, vient de se lancer un nouveau défi : celui de participer au renforcement de l’unité nationale, au renforcement de la fraternité entre les fils et filles d’un même pays.

Tant il est vrai que le Cameroun vit et vibre depuis quelques temps au rythme des fractures et parfois des ruptures sans précédent. « Même notre unité légendaire, si revendiquée, se trouve fragilisée (…) Le vivre ensemble camerounais longtemps socle de construction de la Nation, est fragilisée par les conflits intra générationnels, les replis identitaires et tribaux, linguistiques, et même récemment des relents sécessionnistes… bien que marginaux ».

Il était donc urgent que l’on cherchât des voies et moyens qui conduiraient au rétablissement de ces liens de fraternité. L’une d’entre elles, de l’avis des responsables de la Sabc passerait certainement par le regroupement autour d’une boisson « qui puise son essence au plus profond de nos cultures et valeurs…de notre soif de solidarité…de fraternité, une bière qui, dans « un environnement où le public est à la recherche de nouveaux repères patrimoniaux… », pourrait faire l’affaire : « Manyan » non pas dans son sens populaire… Mais celui exprimant ses valeurs originelles qui renvoient à Frère (Amitié, fraternité, partage). Car plus que jamais nous avons soif de fraternité ».

Si l’on pourrait ainsi dire que le lancement de ce nouveau produit est tombé à pic ? Pourrait-il s’agir d’un hasard de calendrier au regard de la situation vécue dans les régions du Sud-ouest et du Nord-ouest ? Toujours est-il que la Sabc appelle tous les camerounais à adopter la « Manyan Attitude » qui est un mode de vie se voulant populaire et visant à raviver un élan de fraternité envers tous ; un « way of life qui nous est propre : qui s’enracine dans nos valeurs, qui prend appui dans notre culture profonde et est en cohérence avec notre aspiration naturelle de fraternité ».

Concrètement, il passera par la manière de se saluer, de s’appeler, la façon d’aller vers l’autre, de découvrir l’autre, une manière de partager et de se rapprocher. Pour y parvenir, il suffirait à tous et à chacun de débourser seulement 500 Fcfa pour cette bière de qualité premium de 65 Cl. Afin que nul n’en ignore, une rencontre avec les hommes et femmes des médias sous la conduite de Jacques Elimbi, Directeur commercial et marketing a eu lieu à Douala dans le but de faire passerle message de la fraternité à tous.

Ne dit-on pas souvent que « la vérité se trouve dans le pot ? » Si la Manyan doit se consommer avec modération comme toutes les autres boissons alcoolisées, il n’en demeure pas moins qu’elle est porteuse d’un meilleur espoir. Un espoir, un défi que la Sabc entend relever.