   Fin de l'ultimatum à Yahya Jammeh en Gambie :: GAMBIA

Le nouveau président va former son gouvernement et la communauté internationale va l’accompagner, selon le ministre sénégalais des Affaires étrangères.

excamerounais

Chaque fois qu'une guerre se déclare quelque part dans le monde, il y a toujours les gens qui se frottent les mains. remerciant le ciel d'avoir enfin pensé à eux. ici en l'occurrence, l'industrie de l'armement. Alors qu'il n'y a presque pas d'industrie de l'arment en Afrique, ce continent est en passe d'être le continent le plus militarisé. Mais dans les pays où sévit la famine, chaque habitant a au moins une arme.

Voilà comment à cause de leur propre incrédulité, les africains mettent eux-mêmes à feux et à sang leur continent et ne cessent de pointer du doigt les autres comme cause de leur malheur.



Faut-il aussi combattre la France et le Franc CFA en Gambie pour que ce pays prospère ???