   CAMEROUN :: Construction et entretien routiers : Payer les entreprises adjudicataires en fonction du respect des tâches contenues dans leurs cahiers de charges :: CAMEROON

CAMEROUN :: Construction et entretien routiers : Payer les entreprises adjudicataires en fonction du respect des tâches contenues dans leurs cahiers de char Telle est la tendance majeure qui se dessine de la conférence annuelle des services centraux et déconcentrés du ministère des Travaux publics (Mintp) ouverte hier 18 janvier 2017 à Yaoundé.

#ServicesCentraux Hier 18 janvier, Emmanuel Nganou Djoumessi le Mintp, a assuré le présidium de la conférence annuelle des services centraux et déconcentrés de son administration.

Ponctuée par le thème « Construction, réhabilitation et entretien des infrastructures : stratégies d’amélioration des performances », celle-ci, a été marquée d’un signal qui trahit la volonté et la détermination d’Emmanuel Nganou Djoumessi à mettre fin à la complaisance qui a longtemps caractérisé le secteur de la construction et de l’entretien routiers.

Pour le ministre des Travaux publics, les entreprises adjudicataires du secteur sus évoqué, seront dorénavant payées en fonction du respect des tâches contenues dans leurs cahiers de charges, et non plus au seul motif du coût total du marché concédé.

Toute chose qui rend attractives les assises de la capitale camerounaise qui s’achèvent ce jeudi 19 janvier 2017 à 14 heures par la présentation de vœux de Nouvel An au ministre des Travaux.

Parmi les résultats attendus au terme des travaux, avons-nous appris, figure l’amélioration durable de l’état du réseau routier national, ainsi que sa praticabilité en toute saison. Histoire de contribuer au développement socio-économique du Cameroun et de la sous- région Afrique centrale. Objectif qui passe par la formulation de différentes propositions par les protagonistes du secteur de la construction et de l’entretien routiers.