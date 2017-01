Cameroun 0 Vs Guinée-Bisseau 1 en streaming live :: CAMEROON Accroché lors de son entrée en lice par le Burkina Faso, le Cameroun n'a plus le choix. Le dernier match gagné par les lions indomptables à la CAN date du 17/01/10. Le dernier triomphe remonte à l'époque de Paul Leguen .Cameroun 3-2 Zambie dans le groupe D en Angola. Les buteurs camerounais furent Njitap 68' (1-1), Eto'o 72' (2-1) et Idrissou 86' (3-2).

#BurkinaFaso Selon le tout dernier baromètre FIFA dans le groupe A. Le Burkina Faso est la première nation avec son classement de 53e, devant le Cameroun, 62e, la Guinée-Bissau 68e alors que le Gabon est positionné au 108e rang mondial.

Les Lycaons de Guinée-Bissau découvrent leur première Coupe sur le continent. Dominateurs dès l'entame, la Guinée a su contrôler le ballon lors des vingt premières minutes. Cette domination a permis à l’équipe ouest-africaine de gagner en confiance, de se libérer et surtout tenter quelques belles incursions.

Un rendez-vous déjà crucial pour les Lions indomptables, qui seraient bien inspirés de prendre trois points ce soir.