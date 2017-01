FRANCE-Cameroun- Diaspora: PARIS REND UN DERNIER HOMMAGE AU PATRIARCHE MBEU TCHOUMBIA DANS SA COMMUNE D'AULNAY SOUS BOIS: C'ETAIT DIMANCHE DERNIER. C'était dimanche dernier dans la commune d'Aulnay-Sous-Bois près de paris, que les proches, amis et curieux sont venus de tous les horizons, rendre un dernier hommage à celui qui hier était une sorte de relais de toute la diaspora Camerounaise et au-delà. Homme de culture et très impliqué dans la vie associative, Mbeu comme on aimait bien l'appeler est parti avec plus de 3500 adresses électroniques de toute la diaspora qu' il collectionnait afin de rendre un précieux service: Celui de transmettre les informations concernant son la diaspora. C'était sa plus grande contribution. Et c'est pourquoi, plusieurs membres de la société civile Camerounaise ont fait le déplacement pour lui dire aurevoir comme en témoignent ces images des éditions SOPIEPROD.

